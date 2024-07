MAG do Benfica marca reuniões para alcançar proposta consensual dos estatutos

A Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica vai promover reuniões com subscritores de alterações estatutárias do clube, para alcançar uma "proposta global consensual", informou hoje o emblema das 'águias'.

"A MAG do Sport Lisboa e Benfica, considerando as propostas globais, ou equiparadas, de revisão de estatutos admitidas, entendeu promover reuniões no sentido de encontrar -- tendo em conta a necessidade de uma revisão estatutária -- o consenso possível, mas desejável", lê-se no sítio de Internet do clube.



Segundo a entidade liderada por Fernando Seara, "não ignorando a maioria qualificada exigida para uma efetiva revisão, a MAG assumiu a mediação dessas reuniões durante este mês de julho, na busca -- sem prejuízo das propostas de especialidade apresentadas e admitidas -- de uma proposta global consensual a ser submetida a votação na generalidade".



A MAG agradeceu ainda a "todos os subscritores das propostas globais a aceitação da sua sugestão e a disponibilidade para essas reuniões", revelando que as mesmas já se iniciaram.



E garantiu que "tudo fará para concretizar a desejada e necessária revisão estatutária".



Em 15 de junho último, decorreu uma reunião magna para definir a metodologia a aplicar na revisão dos estatutos, sobre as quais há, pelo menos, três propostas da direção do clube, da comissão de estatutos e dos movimentos 'Servir o Benfica' e 'Benfica Independente'.