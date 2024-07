Marco Moreno assina contrato com o Farense

“O Farense já estava há dois anos a tentar que eu viesse. E este ano não tive dúvidas de que, se saísse de Madrid, a minha opção seria esta”, afirmou aos jornalistas o jogador, de 23 anos, sobre a sua primeira experiência fora do país natal.



Marco Moreno admitiu que havia “mais clubes interessados” em si, mas que o clube algarvio foi a melhor opção nesta fase da carreira.



“Pensando bem, o melhor era vir para o Farense, porque me quiseram, apostam em mim e isso é importante. Quero jogar e crescer como jogador”, realçou o central.



O jogador espanhol espera “lutar bastante pelo lugar e, sobretudo, dar uma alegria ao clube, para tentar superar a classificação do ano passado”, o 10.º lugar alcançado pela formação orientada por José Mota.



A “saída de bola desde trás, o passe longo e, sobretudo, defender bem” são os pontos fortes de Marco Moreno sublinhados pelo próprio: “Em primeiro lugar, defender bem, a pressionar os rivais. E também marco golos. Tenho golo”.



Marco Moreno, que chegou ao Atlético de Madrid em 2016, para os sub-17 do clube, somou 30 partidas e três golos no terceiro escalão do futebol espanhol em 2023/24, pela equipa B dos "colchoneros".



O defesa só alinhou pela equipa principal da formação de Madrid em jogos particulares, tendo sido suplente não utilizado pelo técnico Diego Simeone em 31 partidas oficiais ao longo das três últimas épocas.



“Esperava ter mais oportunidades, é verdade. Fui convocado muitas vezes para a equipa principal, mas não aconteceu, só joguei um jogo particular. São coisas do futebol. No final, tive de seguir outro caminho e estou muito feliz”, frisou.



Questionado se pediu alguma informação ao ex-companheiro de equipa João Félix sobre o Farense e o futebol português, Marco Moreno disse que não tem relação com o internacional português.



Em Faro, Marco Moreno encontrou três compatriotas – dois deles também contratações para a nova época, Álex Bermejo e Darío Poveda –, o que vai ajudar a uma “melhor” integração, referiu.



O Farense, que contará com o treinador José Mota por mais uma época, terminou a temporada 2023/24 no 10.º lugar da I Liga, o seu melhor registo desde 1995/96.