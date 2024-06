Marcos Fernández reforça defesa do Gil Vicente

ficando o clube com opção para renovar por mais duas temporadas.Marcos Fernández fez a maior parte da sua formação no Maiorca, tendo na época passada atuado maioritariamente na equipa B do conjunto das Ilhas Baleares, com 35 jogos e um golo, mas também fez a estreia na formação principal, alinhando numa partida.O defesa é o segundo reforço do Gil Vicente para a nova temporada, que na quarta-feira anunciou a contratação do também espanhol Diego Collado, extremo que atuava no Villarreal.O conjunto de Barcelos vai iniciar os trabalhos de preparação para a temporada 2024/25 a 2 de julho.