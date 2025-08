Marcos Peña reforça Famalicão

Formado na Unión Deportiva Almería, Peña foi promovido à equipa principal do clube andaluz, estreando-se na La Liga durante a época 2023/24. Na última temporada esteve cedido ao Marbella, onde continuou o percurso de desenvolvimento.



“Decidi dar este passo na carreira pois sinto ser o ideal para continuar a crescer do ponto de vista pessoal e futebolístico. Sei que o Futebol Clube de Famalicão é um clube que me irá permitir continuar a evoluir para me tornar um jogador mais maduro”, afirmou o jogador, citado pelos meios de comunicação do clube.



O médio revelou ter recolhido referências junto de antigos colegas, como Álex Centelles e Nélson Monte, ambos com passagem pelo Almería.



“Falei com o Álex Centelles e só me transmitiu coisas positivas do clube. Disse-me que aposta muito em jovens e oferece todas as condições para os jogadores evoluírem, algo que ficou ainda mais reforçado com o fantástico centro de treinos”, indicou.



Marcos Peña descreve-se como “um médio com boa capacidade defensiva, à qual alia qualidade ao nível do passe e visão de jogo”, comprometendo-se a “ajudar o clube a obter a melhor classificação possível e continuar a deixar uma marca de referência em termos de qualidade de jogo”.