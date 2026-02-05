Mau tempo: Futebol parado em Leiria e com retoma parcial nos distritos vizinhos

Em declarações à Lusa, o presidente da Associação de Futebol de Leiria (AFL), Carlos Mota Carvalho, traçou um cenário desolador após o levantamento preliminar dos estragos.



"A situação está catastrófica. Estamos a fazer o levantamento dos danos nos campos e pavilhões e não sabemos realmente quando é que os clubes terão condições [para retomar a atividade desportiva]", afirmou, sublinhando que, por agora, não é possível "dar qualquer data ou previsão" para o reinício das competições distritais, estando a gestão a ser feita “semana a semana”.



Segundo o dirigente, a destruição afeta os concelhos de Marinha Grande, Pombal e Leiria, onde a falta de rede telefónica dificultou os contactos nos últimos dias.



"Há muitos pavilhões danificados, alguns dos quais cujo telhado foi arrancado na totalidade, campos de futebol com pinheiros e postes caídos, redes rebentadas", descreveu Carlos Mota Carvalho, acrescentando que a falta de energia elétrica é outro entrave crítico para os treinos noturnos e utilização de balneários.



Até ao momento, na zona mais fustigada, apenas a Academia Desportiva CCMI, no centro de Leiria, retomou os treinos, permanecendo a maioria dos recintos inoperacionais.



“É muito imprevisível nesta altura apontar uma data para retomar”, reiterou.



Em sentido inverso, a Associação de Futebol de Coimbra (AFC) confirmou à Lusa que as competições oficiais, suspensas desde o dia 30 de janeiro, vão mesmo ser retomadas este fim de semana.



"As competições vão ser retomadas. Pode haver um jogo ou outro que se possa adiar, mas a jornada em si vai em frente", garantiu Vítor Simões, da AFC, assegurando que as previsões meteorológicas para os próximos dias não alteram, para já, o planeamento de retomar o calendário.



Também no distrito de Lisboa, o impacto da intempérie foi limitado, com a Associação de Futebol de Lisboa (AFL) a avançar à Lusa o adiamento de 30 jogos, 22 dos quais de futebol de 11 e oito de futebol de 9 (escalão de formação), no concelho de Torres Vedras.



Os encontros já foram remarcados para o fim de semana de Carnaval, a 14 e 15 de fevereiro.



O levantamento efetuado pela AFL identificou danos materiais no Clube Oriental de Lisboa (cobertura da bancada), no Alcainça (redes) e no Casalinhense (banco de suplentes).



Apesar dos prejuízos, que o presidente Vítor Filipe considerou "significativos" para a realidade do futebol amador, as instalações permanecem operacionais para treinos e jogos.



O presidente da AFL explicou que, num universo de 600 jogos, a escala dos danos não é preocupante, excetuando o caso do Oriental, que apresenta um valor de recuperação mais elevado.



Contudo, a associação mantém o contacto permanente com os clubes para assegurar que a atividade desportiva se mantém sem interrupções graves na maioria dos 16 concelhos do distrito.



O mesmo sucede em Santarém, onde a jornada se irá disputar, prevendo-se apenas o adiamento de cerca de 20 encontros (maioritariamente de camadas jovens) nos concelhos de Ourém e Ferreira do Zêzere, onde persistem problemas de iluminação e danos em infraestruturas, revelou à Lusa, na quarta-feira, o presidente da associação distrital, Joaquim Martinho.



Desde a semana passada, 11 pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.



A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.



As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.



O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.



