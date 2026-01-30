Mau tempo. Receção do Casa Pia ao FC Porto mantém-se em Rio Maior

“O Casa Pia informa que, na sequência da vistoria realizada ao Estádio Municipal de Rio Maior pelas entidades competentes, foi confirmado que o jogo frente ao FC Porto se realizará conforme previsto naquele recinto desportivo”, informaram os ‘gansos’, em comunicado.



Palco dos jogos como anfitrião do Casa Pia, o Estádio Municipal de Rio Maior foi inspecionado por responsáveis da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), do clube e da Desmor, empresa municipal gestora do complexo desportivo, que foi alvo de intervenções nas últimas horas, face aos estragos provocados pelo mau tempo em diversas infraestruturas.



“A Desmor está a realizar todos os esforços necessários para a reparação dos danos causados pela recente tempestade, garantindo que estão reunidas todas as condições de segurança para a realização do encontro”, acrescentou o Casa Pia, reconhecendo a importância da empresa municipal para a realização do jogo de encerramento da 20.ª jornada da I Liga em Rio Maior e o acompanhamento da LPFP.



O líder isolado FC Porto, com 55 pontos, visita o Casa Pia, 16.º antepenúltimo classificado, em vaga de acesso ao play-off de manutenção, com 15, na segunda-feira, às 20:45, sob arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.



A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.



Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.



Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.



O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.



