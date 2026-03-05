Médio Afonso Assis renova com Moreirense até 2030

“O médio, que tinha um vínculo válido até 2029, prolongou a sua ligação ao Moreirense por mais uma temporada, passando o novo contrato a vigorar até 2030”, refere o comunicado publicado pelo emblema de Moreira de Cónegos.



Nascido em Guimarães, o jogador, de 19 anos, cumpriu a formação no Salgueiral e no Moreirense, tendo-se estreado pela equipa principal dos ‘cónegos’ na época 2024/25, na visita ao FC Porto (derrota por 3-1), antes de somar, até agora, 14 jogos na presente temporada, com um golo marcado no empate perante o Estoril Praia (3-3), referente à 13.ª jornada.