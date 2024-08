Médio Castro rescinde contrato com Moreirense por "mútuo acordo"

O jogador de 36 anos representou por pouco mais de oito meses a equipa da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, tendo cumprido 14 encontros oficiais e marcado um golo na segunda metade da época 2023/24 e uma partida na temporada em curso, no reduto de uma das ex-equipas, o Sporting de Braga (derrota ‘cónega’ por 3-1).



Natural de Gondomar, Castro distinguiu-se ao serviço do FC Porto, ao conquistar o ‘triplete’ de 2010/11 – I Liga, Taça de Portugal e Liga Europa -, e a edição de 2012/13 do principal campeonato português, e do Sporting de Braga, com o qual venceu a edição 2020/21 da Taça de Portugal.



O futebolista jogou ainda pelo Olhanense, entre 2008 e 2010, e pelos espanhóis do Sporting de Gijón, entre 2010 e 2012, ambos por empréstimo dos ‘dragões’, bem como pelos turcos do Kasimpasa, entre 2014 e 2017, e do Goztepe, entre 2017 e 2020.