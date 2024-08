Médio Fran Pereira emprestado pelo Estoril Praia à Académica por uma temporada

O médio português Fran Pereira, de 22 anos, foi hoje oficializado como reforço da Académica, por empréstimo do Estoril Praia com a duração de uma temporada, informou o clube da I Liga portuguesa de futebol.

”Fran, é apenas um até já. Seremos sempre a tua casa! Até daqui a um ano”, publicou o emblema da Linha de Cascais.



Fran Pereira chega à Académica, que disputa a Liga 3, poucos dias após os dois clubes terem negociado a transferência de Duarte Carvalho, médio que, tal como Fran, representava o Estoril Praia.



O médio, que em 2023/2024 conquistou a Liga Revelação e também a Taça Revelação ao serviço dos sub-23 estorilistas, cumpriu as últimas duas temporadas na Linha de Cascais e irá conhecer o terceiro clube da sua carreira profissional.



Num percurso iniciado na Panther Force, em Vila Nova de Gaia, Fran Pereira representou o Boavista, emblema no qual terminou a sua formação e se estreou como sénior, tendo inclusivamente sido utilizado na I Liga de futebol, façanha que repetiu há poucos dias ao serviço do Estoril Praia, ao entrar no decorrer da segunda parte da deslocação ao Vitória de Guimarães para cumprir 12 minutos de jogo.