Médio internacional turco Demir Tiknaz é reforço do Sporting de Braga

A esse valor, poderão ainda acrescer 500 mil euros, mediante objetivos individuais, com o Besiktas a ficar com 20 por cento de uma mais-valia sobre a uma futura transferência.

Este é um regresso ao futebol português, depois de, na época passada, Tiknaz ter alinhado no Rio Ave, então por empréstimo do Besiktas, tendo realizado 33 jogos e marcado quatro golos pelos vila-condenses.

O médio de 21 anos, internacional AA pela Turquia, já cumpriu os indispensáveis exames médicos, juntando-se ao plantel às ordens do treinador espanhol Carlos Vicens, mas ainda não treinou hoje com os companheiros.