Médio Miguel Sousa reforça o Leixões proveniente do Casa Pia

Com passagens pelo Marítimo e Benfica na formação, entre vários outros clubes, o médio estreou-se na equipa principal dos madeirenses em 2021/22, tendo acumulado nove jogos nessa mesma temporada.



Seguiram-se o Mafra e o Casa Pia para o jogador, que tem acumulada experiência na II Liga e, mais recentemente, no principal escalão.



Esta temporada, pelos casapianos, somou 15 participações, mas apenas cinco na condição de titular, procurando agora a possibilidade de somar um maior tempo de jogo.



Levantados os 'transfer bans' junto da FIFA, o Leixões tem estado ativo no reforço do plantel e apostou agora no meio-campo, horas depois de ter assegurado os defesas Semeu Commey, Fernando Fonseca e Matheus Costa.



Com a melhoria do plantel, o objetivo do clube passa por reverter, na segunda metade da temporada, o atual cenário negativo de resultados, numa altura em que ocupa o 16.º posto da II Liga, com 22 pontos.

