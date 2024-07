Médio ofensivo argentino Alan Ruiz integrado nos trabalhos do Estrela da Amadora

Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, o conjunto ‘tricolor’ acompanhou a chegada do futebolista ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, revelando agora que o contrato entre as duas partes se fez por duas temporadas desportivas, até 2026.



Alan Ruiz, com 30 anos e que, em Portugal, representou o Sporting e o Arouca, chega à Reboleira oriundo dos brasileiros do Sport, contando com passagens por Grêmio, no Brasil, e nos argentinos do Arsenal de Sarandí, Aldosivi, Colón, San Lorenzo e Gimnasia.



São ainda reforços mais 12 jogadores, os guarda-redes Francisco Meixedo (ex-FC Porto) e Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac, da Sérvia), os defesas Danilo Veiga (ex-Rijeka, da Croácia), Issiar Dramé (ex-Bastia, de França) e Ferro (ex-Hajduk Split, da Croácia), os médios Daniel Cabral (ex-Flamengo, do Brasil), Paulo Moreira (ex-Varzim) e Daniel Carvalho (ex-Vitória de Setúbal), e os avançados Tiago Ferreira (ex-Sporting), Petterson Novaes (emprestado pelo Flamengo, do Brasil), André Luiz (ex-Flamengo, do Brasil) e Paulo Vítor (emprestado pelo Grêmio Anápolis, do Brasil).



Por outro lado, saíram do Estrela da Amadora os guarda-redes António Filipe e Dida, os defesas Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Kialonda Gaspar, Pedro Mendes, Lucão, Mansur, Shinga e João Reis, os centrocampistas Aloísio Souza e Pedro Sá, e também os avançados Luan Farias e Ronaldo Tavares, este emprestado aos sul-coreanos FC Seoul.



O Estrela da Amadora, que fechou a temporada 2023/24 no 14.º lugar, com 33 pontos, vai visitar, na primeira ronda do campeonato 2024/25, o reduto do Sporting de Braga, o Estádio Municipal de Braga, no dia 11 de agosto (domingo), a partir das 20:30 horas.