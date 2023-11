Miguel Lopes aumenta número de lesionados no E. Amadora

A lesão do defesa, de 36 anos, deixa atualmente o treinador Sérgio Vieira sem centrais nesta pausa para os compromissos das seleções nacionais, dado que Pedro Mendes, Erivaldo Almeida e Mansur também se encontram lesionados, e Johnstone Omurwa e Kialonda Gaspar estão ao serviço das seleções do Quénia e de Angola, respetivamente.Além dos quatro centrais lesionados, constam ainda no boletim clínico da equipa tricolor os guarda-redes António Filipe e Bruno Brígido, o centrocampista Pedro Sá e ainda os avançados Ronaldo Tavares, Gustavo Henrique, Alioune Ndour e Regis Ndo.Num total de 11 futebolistas entregues ao departamento clínico, o Estrela da Amadora tem recorrido à equipa de sub-23 para colmatar as lesões, enquanto prepara a partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, no reduto do Vizela, às 19h30 do dia 24 de novembro, que antecede o retorno da I Liga, na qual ocupa o 12.º posto, com 11 pontos.