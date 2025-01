Miguel Lopes e Rúben Lima renovam por mais uma época com Estrela da Amadora

Com os vínculos a terminarem no final da presente época, os ‘tricolores’ mantiveram os dois habituais titulares - apesar de Miguel Lopes estar presentemente lesionado -, que conferem muita experiência ao setor defensivo da equipa de José Faria.



“É para mim um orgulho fazer parte deste clube por mais um ano. Esta renovação é o culminar de muitos anos de trabalho aqui, sendo um sinal de confiança por parte do presidente e da direção, assim como do ‘mister’ e da equipa técnica. Estou muito feliz, é um clube muito especial para mim. Estou onde me sinto bem, em família, e vou dar sempre o meu melhor, como tenho vindo a fazer até aqui, para dar bons resultados e vitórias aos adeptos”, expressou Miguel Lopes, em declarações publicadas pelo clube.



Capitão de equipa, e no clube desde 2021/22, Miguel Lopes formou-se entre Oriental, Olivais e Moscavide e Alverca, e, a nível sénior, jogou no Benfica B, Operário Lagoa, Rio Ave, FC Porto, Sporting de Braga e Sporting, para além de experiências nos espanhóis do Betis e do Granada, dos franceses do Lyon e dos turcos do Akhisar e do Kayserispor.



Já Rúben Lima, ingressou no conjunto da Reboleira a meio da época 2023/24, vindo do Famalicão, depois de uma formação no Benfica e com passagens por Desportivo das Aves, Vitória de Setúbal, Beira-Mar, União da Madeira, Moreirense e BSAD, para além de outros quatro anos na Croácia, divididos por Hajduk Split, Dínamo Zagreb e Rijeka.



O Estrela da Amadora ocupa o 13.º lugar da I Liga, com 16 pontos, e recebe o Sporting de Braga, quarto, com 31, no domingo, às 18:00, no Estádio José Gomes, na Amadora.