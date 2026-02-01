Moreirense confirma saída do médio Benny

Contratado ao vizinho AVS no verão de 2024, o jogador, de 28 anos, apontou cinco golos e realizou duas assistências na época 2024/25, em que cumpriu 35 jogos oficiais pela formação de Moreira de Cónegos, 10.ª classificada da edição anterior da I Liga, e somou um golo e uma assistência em 15 encontros na temporada em curso.



Formado no FC Porto, no FC Foz, no Rio Ave e no Leixões, o futebolista natural do Porto iniciou a carreira sénior nos ‘bebés’ de Matosinhos, na época 2016/17, e representou Pedras Rubras, Trofense e Benfica B, antes de se estrear no principal campeonato luso ao serviço do Paços de Ferreira, na temporada 2019/20.



Emprestado pelos ‘castores’ ao Desportivo de Chaves, ainda em 2019/20, ao Sporting da Covilhã, em 2020/21, e ao Vilafranquense, em 2021/22, Benny jogou pela equipa ribatejana a título definitivo em 2022/23, antes de a SAD que a tutelava se mudar para Vila das Aves e constituir o AVS, que, na época 2023/24, ajudou a subir à I Liga, com cinco assistências e seis golos em 39 jogos.