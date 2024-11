Moreirense e Gil Vicente abrem a 11.ª jornada da I Liga

A formação de Moreira de Cónegos, que está em oitavo lugar, com 14 pontos, vem de uma derrota frente ao Vitória de Guimarães (1-0) e vai procurar voltar a vencer, numa época em que ainda não perdeu em casa, somando duas vitórias e dois empates.Já o Gil Vicente, que está no 10.º lugar, com 10 pontos, vem de duas derrotas seguidas e vai tentar obter a primeira vitória fora na presente edição da I Liga.





O Moreirense deve manter as bases do que tem sido a equipa. Maracás - titular habitual - pode regressar ao onze relegando Ponk para o banco e Asué pode ser a referência ofensiva, com vista a reencontrar a boa forma apresentada no início da temporada.



Do lado gilista, o cenário preocupa. A chegada de Bruno Pinheiro - depois da primeira jornada - foi sinuosa mas o técnico deu boa conta do recado. Agora, derrotas diante de Santa Clara e o fragilizado Boavista - em casa - deixam o Gil Vicente apenas três pontos acima do lugar de playoff.





Perante a derrota, o Gil poderá alterar algumas peças no esquema. Sandro Cruz está de regresso após castigo e pode ficar com o lugar de Kazu. No centro do terreno, Castillo pode voltar a jogar ao lado de Mory Gbane e no ataque, Cauê dos Santos marcou e pode assumir a posição de Jorge Aguirre.





O jogo tem o início marcado para as 20h15 , no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, com arbitragem de Ricardo Baixinho.