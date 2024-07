Moreirense regressa às vitórias em jogo particular frente ao Penafiel

O primodivisionário Moreirense regressou hoje às vitórias, batendo o Penafiel, da II Liga de futebol, por 2-0, no primeiro de dois testes para os ‘cónegos’, que defrontam já esta tarde o Desportivo de Chaves, também do segundo escalão.

Os golos foram apontados por Jeremy Antonisse, extremo internacional pelo Curaçau, que parte para a segunda temporada ao serviço dos minhotos, e Hugo Abreu, jovem avançado dos juniores, que tem sido chamado aos trabalhos com o plantel principal.



O conjunto orientado pelo recém-chegado técnico César Peixoto tem surgido em grande plano ao nível dos resultados de pré-época, mantendo-se invicto, com um empate diante do Casa Pia (1-1) e vitórias frente ao Rio Ave e União de Leiria (ambas por 2-1).



Já o Penafiel, ao 'leme' de Hélder Cristóvão, que caminha para a sua terceira temporada ao serviço dos penafidelenses, acumulou a quarta derrota consecutiva em jogos particulares, seguindo-se a deslocação ao terreno do Boavista, no próximo sábado, como última chance de vencer antes do arranque oficial da época.