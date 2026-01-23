Futebol Nacional
`Moreirense` Schettine a caminho da China
O Moreirense oficializou a saída do avançado Guilherme Schettine, que já não treina com o plantel há cerca de duas semanas, informou hoje o clube da I Liga em nota publicada no sítio oficial.
“O Moreirense Futebol Clube agradece ao Schettine todo o profissionalismo, dedicação e contributo ao longo da sua passagem pelo clube. Com 15 golos, seis assistências e inúmeros momentos de alegria, o atleta deixou a sua marca e será sempre recordado com orgulho”, lê-se.
O comunicado não indica qual o clube para o qual o ponta de lança brasileiro, de 30 anos, se vai transferir, mas fonte do emblema de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, confirmou à Lusa que se trata do Tianjin Jinmen Tiger, sexto classificado na edição de 2025 do principal campeonato da China.
O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, já confirmara a saída do avançado que apontou nove golos na primeira volta da edição 2025/26 da I Liga, batendo o seu recorde no principal campeonato português.
Aos 30 anos, Guilherme Schettine deixa o Moreirense, sexto classificado da I Liga portuguesa, como melhor marcador em 2025/26, após época e meia na qual totalizou 48 jogos oficiais.
Formado nos brasileiros do Atlético Paranaense, o ponta de lança também representou, em Portugal, o Santa Clara, entre 2016/17 e 2017/18 e depois entre 2018/19 e 2019/20, o Sporting de Braga, na temporada 2020/21, e o Vizela, na época 2021/22.
Schettine é o quarto jogador a deixar o Moreirense no mercado de transferências em curso, depois de Joel Jorquera, emprestado aos espanhóis do Múrcia, de Marcelo, que rumou à União de Leiria, da II Liga portuguesa, e de Ofori, que representa agora o Casa Pia, da I Liga.
