Futebol Nacional
Moreirense vai a eleições em julho
O Moreirense vai organizar eleições para os órgãos sociais do clube em 8 de julho, informou a mesa da assembleia-geral em comunicado.
“Tendo em conta o disposto nos artigos 38.º, 42.º e 48.º, dos estatutos do Moreirense Futebol Clube, convoca-se uma assembleia-geral eleitoral, para o próximo dia 8 de julho, destinada a eleger os membros da mesa da assembleia-geral, direção e conselho fiscal e disciplinar, para o biénio 2026/2027 e 2027/2028”, lê-se.
A apresentação de listas às eleições tem de ser realizada à presidente da MAG, Serafina Pereira, até 06 de julho, às 18h00, indicando os nomes dos candidatos aos vários cargos e um representante para a contagem dos votos, no ato que vai decorrer no auditório do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, entre as 12:00 e as 14:30 de 08 de julho, sendo os resultados conhecidos às 15:00.
Em caso de inexistência de candidaturas, a MAG vai convocar uma assembleia-geral extraordinária para 18 de julho, às 14:00, com a “apresentação de soluções para o restabelecimento da normal atividade do clube” como único ponto da ordem de trabalhos.
O empresário Vítor Magalhães preside desde 2008 ao emblema da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, que constituiu uma SAD em 2013 para tutelar o futebol profissional e parte do futebol de formação, hoje maioritariamente detida pelo fundo norte-americano Black Knight Football Club (70%).
A apresentação de listas às eleições tem de ser realizada à presidente da MAG, Serafina Pereira, até 06 de julho, às 18h00, indicando os nomes dos candidatos aos vários cargos e um representante para a contagem dos votos, no ato que vai decorrer no auditório do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, entre as 12:00 e as 14:30 de 08 de julho, sendo os resultados conhecidos às 15:00.
Em caso de inexistência de candidaturas, a MAG vai convocar uma assembleia-geral extraordinária para 18 de julho, às 14:00, com a “apresentação de soluções para o restabelecimento da normal atividade do clube” como único ponto da ordem de trabalhos.
O empresário Vítor Magalhães preside desde 2008 ao emblema da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, que constituiu uma SAD em 2013 para tutelar o futebol profissional e parte do futebol de formação, hoje maioritariamente detida pelo fundo norte-americano Black Knight Football Club (70%).
(Com Lusa)