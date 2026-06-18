Moreirense vai a eleições em julho





(Com Lusa)

“Tendo em conta o disposto nos artigos 38.º, 42.º e 48.º, dos estatutos do Moreirense Futebol Clube, convoca-se uma assembleia-geral eleitoral, para o próximo dia 8 de julho, destinada a eleger os membros da mesa da assembleia-geral, direção e conselho fiscal e disciplinar, para o biénio 2026/2027 e 2027/2028”, lê-se.A apresentação de listas às eleições tem de ser realizada à presidente da MAG, Serafina Pereira, até 06 de julho, às 18h00, indicando os nomes dos candidatos aos vários cargos e um representante para a contagem dos votos, no ato que vai decorrer no auditório do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, entre as 12:00 e as 14:30 de 08 de julho, sendo os resultados conhecidos às 15:00.Em caso de inexistência de candidaturas, a MAG vai convocar uma assembleia-geral extraordinária para 18 de julho, às 14:00, com a “apresentação de soluções para o restabelecimento da normal atividade do clube” como único ponto da ordem de trabalhos.O empresário Vítor Magalhães preside desde 2008 ao emblema da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, que constituiu uma SAD em 2013 para tutelar o futebol profissional e parte do futebol de formação, hoje maioritariamente detida pelo fundo norte-americano Black Knight Football Club (70%).