Morreu antigo árbitro Carlos Valente

", escreveu Jorge Garcia.Carlos Valente, internacional entre 1984 e 1992, foi um dos oito árbitros portugueses em Mundiais de futebol, tendo arbitrado um jogo no México1986 e dois no Itália1990, reeditando os feitos de António Garrido (1978 e 1982), Saldanha Ribeiro (1970), Joaquim Campos (1958 e 1966) e Vieira da Costa (1954).Após a presença no Itália1990 do árbitro natural de Setúbal, a arbitragem portuguesa voltou a estar representada em Mundiais por Vítor Pereira (1998 e 2002), Olegário Benquerença (2010) e Pedro Proença (2014).