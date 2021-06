Nacional aciona opção de compra por Pedrão que assina por quatro temporadas

Pedrão, que estava emprestado pelo Palmeiras até 30 de junho, participou na temporada passada, pelo Nacional, em 30 jogos na I Liga, tendo apontado um golo, a que somou mais uma partida para a Taça de Portugal.



Formado no EC Água Santa, clube de São Paulo, ingressou no Palmeiras em 2017, tendo sido emprestado ao Atlético Mineiro em 2019 e ao Atlético Paranaense em 2020.



No seu palmarés, conta com um campeonato Paranaense, tendo também feito parte do plantel do Palmeiras que conquistou o campeonato brasileiro em 2018.