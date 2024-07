Nacional contrata Miguel Baeza ao Celta de Vigo

O jogador espanhol "já integrou o treino orientado pelo treinador Tiago Margarido na manhã de terça-feira, que teve lugar no Campo do Centenário", pode ler-se no sítio oficial na Internet dos alvinegros.Com grande parte da formação feita no Real Madrid, clube pelo qual venceu a Youth League em 2019/20, diante do Benfica, Miguel Baeza atuou em Portugal na época 2022/23, ao serviço do Rio Ave, também da I Liga, em que contabilizou uma assistência em 24 aparições pelo emblema vilacondense.Em 2023/24, o atleta de 24 anos representou o Mirandés, do segundo escalão espanhol, igualmente cedido pelo Celta de Vigo, tendo apenas sido utilizado em sete ocasiões.Miguel Baeza é o quinto reforço do Nacional no mercado de verão, juntando-se, assim, aos defesas José Vitor e Gustavo Garcia, ao médio Daniel Penha e ao avançado Gabriel Santos.