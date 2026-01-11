Nacional e Santa Clara empatam a três golos na Choupana

A formação açoriana chegou a 2-0, com tentos de Vinicius, aos quatro minutos, e Paulo Victor, aos 15, mas só pontuou graças a um golo de Elias Manoel, aos 90+5, já que, pelo meio, o avançado venezuelano marcou aos 21, 38 e 50, o segundo de penálti.



Os dois conjuntos insulares mantiveram-se, assim, igualados no 13.º lugar, agora com 17 pontos.