Nacional vai "jogar para vencer" perante Benfica em bom momento

"Vamos tentar ser o mais ambiciosos possível. Sabemos que temos um grande adversário pela frente, mas vamos competir e olhar 'olhos nos olhos' do Benfica", projetou o 'timoneiro' dos insulares, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.



Margarido deixou rasgados elogios para o conjunto orientado por José Mourinho, que tem sido capaz de introduzir uma "maturidade tática assinalável", acrescentando que este é o "melhor Benfica" desde que o técnico natural de Setúbal assumiu funções.



"É uma equipa que apresenta uma plasticidade tática bem acentuada, com a capacidade de poder construir com os dois centrais, os dois médios à frente e os laterais projetados, num ‘4x2x3x1' mais clássico, ou num '4x3x3' com os extremos abertos", analisou.



O técnico abordou ainda a derrota do Nacional frente ao Sporting de Braga (4-2), que ditou a eliminação da Taça de Portugal, mas que serviu de "aprendizagem" para o grupo, sobretudo pela boa reação da equipa na segunda parte.



"Não tivemos a atitude certa na primeira parte. Não estávamos bem posicionados naquilo que era a segunda a bola, na questão do duelo e demorávamos sempre a chegar nos encurtamentos. Na segunda parte, fomos completamente diferentes, melhoramos em todos esses aspetos e fomos competitivos", notou.



Com apenas uma vitória em cinco jogos na condição de visitado, o treinador, de 36 anos, apelou ainda ao apoio dos nacionalistas, no sentido de inverter a tendência recente no campeonato.



"Acredito que os nossos adeptos vão comparecer em massa. Jogar na Choupana é sempre um fator positivo e que nos traz alguma vantagem. Acredito que o apoio será imenso e sei que, para os adeptos do Nacional, este tipo de jogos também são especiais", salientou.



Ainda a contas com problemas físicos e sem data prevista para voltar à competição, Ivanildo Fernandes, Ulísses Rocha e Pablo Ruan são baixas confirmadas, ao passo que Witi evoluiu favoravelmente e "vai a jogo", segundo Margarido.



O Nacional, 10.º classificado, com 12 pontos, defronta no sábado o Benfica, que é terceiro, com 25, a partir das 18:00, no Estádio da Madeira, no Funchal, sob arbitragem de Iancu Vasílica, da associação de Vila Real.