Nantes, de Luís Castro, sofre segunda derrota na Liga francesa em Estrasburgo
O Nantes, treinado pelo português Luís Castro, sofreu hoje a segunda derrota em outras tantas jornadas na Liga francesa de futebol, ao perder na visita ao Estrasburgo (1-0), que se mantém vitorioso, a par de outros três clubes.
Uma semana depois do desaire caseiro com o tetracampeão gaulês e campeão europeu Paris Saint-Germain (1-0), os ‘canários’ voltaram a ceder pela margem mínima, desta vez com um golo do suplente neerlandês Emanuel Emegha, aos 81 minutos.
O guarda-redes internacional português Anthony Lopes jogou a tempo inteiro pelo Nantes, 15.º classificado, ainda sem pontos nem golos marcados, enquanto o estreante Rafael Luís e o luso-belga Diego Moreira foram lançados pelo Estrasburgo na segunda parte.
A equipa da Alsácia passou a somar seis pontos em outros tantos possíveis, tal como o Lyon, de Paulo Fonseca, que se impôs em casa ao Metz (3-0), no sábado, o PSG, vencedor na receção ao Angers (1-0), na sexta-feira, na abertura da ronda, e o Toulouse.
Um ‘bis’ do camaronês Frank Magri ditou o triunfo caseiro do Toulouse perante o Brest (2-0), que utilizou o luso-guineense Mama Baldé até aos 84 minutos e é 14.º, com um ponto.
Lyon, Toulouse, PSG e Estrasburgo são perseguidos de forma provisória por oito clubes, todos com três pontos, entre os quais está o Lorient, que goleou na receção ao Rennes (4-0) - reduzido a nove unidades durante quase 80 minutos, devido às expulsões de Mahdi Camara e do camaronês Christopher Wooh -, e o Lens, vitorioso na visita ao Le Havre (2-1).
A segunda jornada da Ligue 1 encerra hoje, com o Mónaco a deslocar-se ao terreno do Lille, tendo a possibilidade de alcançar Lyon, Toulouse, PSG e Estrasburgo no comando.
