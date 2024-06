Nico Mantl reforça a baliza do Arouca

Os arouquenses conseguem assim uma segunda contratação em definitivo no atual mercado de transferências, reforçando uma vez mais o setor defensivo, após a chegada do defesa central Chico Lamba, que pertencia ao Sporting.No atual vice-campeão austríaco, nunca conseguiu afirmar o seu espaço nas escolhas, mas ainda somou um total de 11 partidas, entre empréstimos ao Liefering (da Áustria) e ao Viborg (da Dinamarca), emblema que defendeu na última época em 15 encontros.Perante a provável saída do guardião Ignacio de Arruabarrena - o uruguaio, em final de contrato com os "lobos", já assumiu publicamente a vontade de dar um rumo diferente à carreira -, Nico Mantl surge como substituto direto do dono da baliza nas últimas duas temporadas, ainda que enfrente a concorrência de João Valido e Thiago Rodrigues.Com duas contratações e duas renovações de contrato já consumadas, o recém-chegado treinador Gonzalo García e a estrutura arouquense prosseguem o processo de reconstrução do plantel, com vista à preparação da temporada 2024/2025.