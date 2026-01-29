Nile John reforça Moreirense

O jogador de 22 anos, nascido em Londres, vai representar pela primeira vez um clube da elite do futebol luso, após marcar quatro golos em 18 jogos oficiais pela equipa de Santa Maria da Feira, na temporada 2024/25, e apontar três golos em 18 desafios, na primeira metade da época em curso.



Internacional pelas seleções jovens de Inglaterra, o futebolista cumpriu a formação no Tottenham até à equipa sub-21, tendo sido emprestado ao Charlton, outro emblema londrino, na época 2021/22.



Nile John é a segunda contratação do Moreirense, sexto classificado da I Liga, no mercado de transferências de inverno, após ter reforçado o lado direito da defesa com Leandro Santos, ex-Benfica.