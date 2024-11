Novo estádio do Braga chama-se Estádio Amélia Morais

Os responsáveis bracarenses definiram um período para os sócios votarem no nome que gostariam de ver atribuído ao novo recinto, que terminou no dia 17 do corrente mês, com a referência à antiga e popular adepta "arsenalista", falecida em 2022, a ser a mais votada.Num total de 1.330 votos validados, a opção Estádio Amélia Morais recolheu 426 votos, Estádio Bracara Augusta 369 votos, Estádio Centenário 288 votos e Estádio Carlos Baptista 247 votos.”, diz o clube.Falecida a 11 de abril de 2022, aos 86 anos, “”, salientam os minhotos.O Estádio Amélia Morais, que terá capacidade para cerca de 2.500 pessoas, será a casa das equipas B e feminina do Sporting de Braga a partir da próxima época.