Números e Curiosidades – Jornada 1 do campeonato da I Liga

O que vai acontecer nesta 1.ª jornada:



- O início do 91.º campeonato nacional.



- O regresso do Santa Clara ao escalão principal, 1 ano depois e do Nacional 3 anos depois.



- A estreia do 73.º clube na I Liga, o AVS.



- A abertura da liga às 20h15 no estádio de Alvalade entre o Sporting e Rio Ave.



- O 30.º confronto entre Sporting e Rio Ave em Alvalade, o terceiro de forma consecutiva.



- O 24.º confronto no Dragão entre FC Porto e Gil Vicente, o sexto de forma consecutiva.



- O 12.º confronto no Minho entre Famalicão e Benfica.



- O 18.º confronto no Minho entre Braga e Estrela da Amadora.



- O 8.º confronto na Serra da Freita entre Arouca e Vitória SC.



- O 3.º confronto entre Casa Pia e Boavista, casapianos como visitados.



- O 3.º confronto em Faro entre Farense e Moreirense.



- O também terceiro confronto na Amoreira entre Estoril e Santa Clara.



- E um confronto inédito na I Liga, o AVS - Nacional.



O que poderá acontecer nesta jornada 1:



- O Rio Ave voltar a vencer em Alvalade, 5 anos depois.



- O Boavista marcar pela 1.ª vez um golo ao Casa Pia, como visitante.



- O Gil Vicente vencer pela 2.ª vez na sua história no Dragão.



- FC Porto continuar a marcar sempre ao Gil Vicente em casa (nos 23 jogos, marcou sempre).



- O Santa Clara vencer pela 1.ª vez na sua história na Amoreira.



- O Farense conseguir a sua primeira vitória em casa frente ao Moreirense.



- O Famalicão vencer em casa o Benfica pela 2.ª época consecutiva (nunca aconteceu).



- O Estrela da Amadora voltar a vencer em Braga… 26 anos depois.



- O Arouca conseguir a primeira vitória de sempre em casa frente ao Vitória SC.



Quem marcará o 1º golo do campeonato?



- Na época passada foi Ricardo Horta do SC Braga.