Números e Curiosidades – Jornada 18 da I Liga

- A primeira jornada da 2.ª volta.- O jogo mais histórico da jornada, o 30.º clássico das listas verdes e brancas entre o Rio Ave e o Sporting em Vila do Conde.- O 2.º jogo mais histórico da jornada, o 24.º confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o FC Porto.- O 18.º confronto na Amadora entre o Estrela e o SC Braga.- O 12.º confronto na Luz entre o Benfica e o Famalicão.- O 8.º confronto em Guimarães entre o Vitória e o Arouca.- O 3.º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Estoril.- Também o 3.º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Farense.- E ainda o 3.º confronto no Bessa entre Boavista e Casa Pia.- E o encontro inédito, o Nacional–AFS.- Luís Freire vai estrear-se pelo Vitória SC, e será o terceiro treinador do Vitória nesta época.- O golo 400 do campeonato.- Nova mudança de líder.- Nova mudança de lanterna vermelha.- O Famalicão ganhar na Luz pela 1.ª vez.- O Famalicão voltar a marcar um golo na Luz… 34 anos depois (!). Últimos 7 confrontos… sempre zero golos marcados.- O Rio Ave voltar a vencer em casa o Sporting… 8 anos e meio depois.- O Gil Vicente voltar a vencer em casa o FC Porto… 6 anos depois.- O Estrela da Amadora voltar a vencer em casa o SC Braga… 27 anos e meio depois.- O Estoril vencer pela 1.ª vez em São Miguel.- O Farense pontuar pela 1.ª vez na sua história em Moreira de Cónegos.- O Boavista conseguir vencer em casa o Casa Pia pela 1.ª vez na sua história.- O AFS voltar às vitórias… 13 jornadas depois.- O Boavista voltar a vencer em casa… 10 meses depois.- O Moreirense sofrer pela 9.ª jornada consecutiva.- O AFS somar o seu 6.º (!) empate consecutivo.- Boavista vê cartões amarelos há 130 jornadas consecutivas.- Não há um nulo em Alvalade há 4 anos e 5 meses. (são 76 jornadas consecutivas com golos)- Boavista não vence em casa há 10 meses.- Estrela da Amadora não vence fora há 20 jornadas (1 ano e 2 meses).- Rio Ave não perde em casa há 1 ano e 3 meses (desde outubro 2023). São 20 jornadas sem perder em Vila do Conde.- Andrew (Gil Vicente) – joga há 3690 minutos na liga sem paragens (são 41 jornadas consecutivas).- Não marca há mais tempo: Santa Clara – 130 minutos.

- Não sofre golos há mais tempo: Santa Clara – 120 minutos.





- Não marca há mais tempo em casa: Santa Clara - 230 minutos.





- Não marca há mais tempo fora: Benfica – 160 minutos.





- Não sofre golos há mais tempo em casa: FC Porto – 395 minutos.





- Não sofre golos há mais tempo fora: Farense - 100 minutos.





- Marca há mais jornadas consecutivas: SC Braga – 12 jornadas.





- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Benfica – 4 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: AFS – 12 jornadas.





- Mais jornadas sem empatar: Benfica - 4 jornadas.





- Mais jornadas sem perder: AFS - 5 jornadas.





- Mais vitórias consecutivas: Nacional - 1 jornada.





- Mais empates consecutivos: AFS – 5 jornadas.





- Mais derrotas consecutivas: Benfica – 2 jornadas.



Curiosidades:



- 153 jogos até ao momento, 70 vitórias para as equipas visitadas e 42 vitórias para as equipas visitantes (41 empates).



- Estão marcados até ao momento 393 golos (116 de jogadores portugueses).



- Gyokeres (Sporting) é o melhor marcador do campeonato com 21 golos.



- O resultado mais repetido – 1-0 (31 vezes).



- Já tivemos 24 cartões vermelhos.



- Já tivemos 53 penáltis (46 convertidos).



- Estádio com mais golos – Braga - 33 golos.



- Estádio com menos golos – São Luís - 11 golos.



100:



- O Casa Pia tem 99 jogos no escalão principal. Nesta jornada realizará o jogo 100 da sua história.