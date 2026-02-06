Números e Curiosidades - Jornada 21 da I Liga

O que vai acontecer nesta 21ª jornada



O SC Braga vai passar a ser o quinto clube com mais jogos no escalão principal, vai ultrapassar o Belenenses.



- O golo 500 do campeonato. (vamos com 499 golos).



- A estreia de Petit no Santa Clara. O 26º treinador a estrear-se neste campeonato.



- O jogo mais histórico da jornada, o 92º clássico na invicta entre o FC Porto e o Sporting.



- O 31º confronto no Minho entre o SC Braga e o Rio Ave.



- O 11º derby minhoto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Gil Vicente.



- O 9º confronto na serra da Freita entre Arouca e Vitória SC.



- O 6º encontro na Luz entre o Benfica e o Alverca. Voltam a defrontar-se … 22 anos depois.



- O 5º confronto na Amoreira entre o Estoril e o Tondela



- Parece mentira, mas é verdade: apenas o 3º confronto na Reboleira entre o Estrela e o Santa Clara.



- O 2º confronto na Choupana entre o Nacional e o Casa Pia.



- E também o 2º confronto no Minho entre o Famalicão e o AFS.

O que poderá acontecer nesta jornada

- O Sporting voltar a vencer no Dragão … 10 anos depois.



- O FC Porto voltar a vencer em casa o Sporting … 3 anos e meio depois.



- O Sporting somar a 21ª jornada consecutiva sem perder fora de casa (são 1 ano e 2 meses sem perder fora de Alvalade)



- O Alverca voltar a vencer na Luz … 25 anos depois.



- O Arouca vencer pela 1ª vez na sua história em casa frente ao Vitória (7 jogos – 0 vitórias)



- O Rio Ave voltar a vencer em Braga … 13 anos depois.



- O SC Braga vencer em casa o Rio Ave pela 6ª época consecutiva



- O Gil marcar pela 5ª época consecutiva em Moreira de Cónegos.



- Estrela e Santa Clara marcarem os seus primeiros golos nos confrontos entre si na Reboleira. Na história … 2 jogos … 2 empates (0-0)



- O Tondela pontuar pela 1ª vez na sua história no Estoril (4 jogos – 4 derrotas)



- O Sporting marcar pela 40ª jornada consecutiva.



- O Benfica chegar às 36 jornadas seguidas sem perder.



- A primeira vitória do AFS.



- O AFS sofrer pela 22ª jornada consecutiva.



- O Tondela voltar aos golos … 400 minutos depois.



- Rio Ave marcar o seu primeiro golo na 2ª volta e o seu primeiro golo português.



- Benfica e SC Braga continuarem sem sofrer golos na 2ª volta.



- Gabriel Batista completar 55 jornadas consecuitvas sem falhar 1 minuto de campeonato (totalista nas últimas 54 jornadas.

Séries em aberto

- O Sporting marca há 39 jornadas consecutivas.





- O AFS não vence em casa há 1 ano.





- O AFS não ganha há 21 jornadas na liga.





- O Sporting não perde fora há 1 ano e 2 meses.





- Benfica não perde há 35 jornadas.





- AFS sofre há 21 jornadas consecutivas.





- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 54 jornadas seguidas.





- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 6 meses (!). São 95 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.

