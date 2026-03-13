Futebol Nacional
1.ª Liga
Números e Curiosidades - Jornada 26 (9ª da 2ª volta)
Como é habitual a RTP Desporto apresente-lhe um conjunto de estatísticas, dados e curiosidades sobre a jornada que se segue.
O que vai acontecer nesta 26ª jornada:
O que poderá acontecer nesta jornada 26:
Séries em aberto
- O jogo mais histórico desta jornada, o 15º confronto no Dragão entre o FC Porto e o Moreirense.
- O 13º derby minhoto entre o Vitória SC e o Famalicão, em Guimarães, e o sétimo de forma consecutiva (!)
- O 10º confronto em Vila do Conde entre o Rio Ave e o Estrela.
- O 9º confronto na serra da Freita entre o Arouca e o Benfica.
- O 8º confronto na Choupana entre o Nacional e o Estoril.
- O 5º confronto em Barcelos entre Gil Vicente e Alverca. Voltam a defrontar-se na liga … 22 anos depois (!)
- E o 2º confronto na liga entre o AFS e o Santa Clara na Vila das Aves.
- O 8º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Tondela e o 4º confronto ente o Casa Pia e o SC Braga, gansos como visitados, foram adiados.
O que poderá acontecer nesta jornada 26:
- O Moreirense pontuar pela 1ª vez na sua história no estádio do Dragão. (14 jogos - 14 derrotas)
- O Arouca voltar a vencer em casa o Benfica … 11 anos depois.
- O Benfica vencer na Serra da Freita pela 6ª época consecutiva.
- O Gil Vicente vencer em casa o Alverca pela 1ª vez na sua história (parece mentira mas não é, em 4 jogos – 0 vitórias do Gil)
- O Alverca continuar a marcar sempre nas visitas a Barcelos.
- Famalicão voltar a vencer em Guimarães … 5 anos depois.
- O Vitória vencer em casa o Famalicão pela 5ª época consecutiva (NUNCA na história isso aconteceu)
- O Nacional voltar a vencer na Choupana o Estoril … 10 anos depois.
- O Estrela voltar a vencer em Vila do Conde … 27 anos depois.
- O Benfica chegar às 41 jornadas seguidas sem perder.
- Rio Ave marcar o seu primeiro golo português.
- Alverca somar o seu 5º empate consecutivo.
- Termos a 8ª jornada consecutiva sem que nenhum jogador faça um Hat Trick. Inédito esta época , 7 jornadas seguidas sem hat tricks.
Séries em aberto
- O Sporting marca há 44 jornadas consecutivas.
- O AFS não vence fora de casa há 10 meses.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 3 meses.
- Benfica não perde há 40 jornadas.
- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 59 jornadas seguidas.
- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 8 meses (!). São 97 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 27 jornadas (!)
- Santa Clara vê cartões amarelos há 59 jornadas consecutivas (!)