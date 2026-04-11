Números e Curiosidades – Jornada 29 (12.ª da 2.ª volta)

A conquista do topo da classificação no campeonato está agora praticamente entregue a FC Porto e Sporting, depois do empate do Benfica com o Casa Pia. Mas matematicamente tudo ainda é possível.

O que vai acontecer nesta 29ª jornada:

- O encontro mais histórico da jornada, o 31º confronto na Amoreira entre o Estoril e o FC Porto.

- O 22.º confronto na Luz entre o Benfica e o Nacional.

- O 19.º derby do distrito de Lisboa na Reboleira entre o Estrela e o Sporting.

- O 9.º confronto no Minho entre o SC Braga e o Arouca.

- O 7.º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Rio Ave.

- O 6.º derby minhoto em entre o Famalicão e o Moreirense, famalicenses como visitados.

- O 4.º confronto na Beira entre o Tondela e o Gil Vicente.

- O 2.º confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Vitória SC.

- E um encontro inédito, o Alverca - Casa Pia.


O que poderá acontecer nesta jornada 29:

- O golo 700 deste campeonato (estão marcados 682 golos).

- O Nacional conseguir a sua primeira vitória de sempre no estadio da Luz.

- O Benfica marcar em casa ao Nacional pela 12ª época consecutiva

- O Estrela voltar a vencer em casa o Sporting … 28 anos depois (!)

- O Sporting ganhar na Reboleira pela 6ª época consecutiva.

- O Estoril vencer em casa o FC porto pela 2ª vez nos últimos 3 anos (!)

- O FC Porto conseguir a sua 2.ª vitória consecutiva na Amoreira

- O Estoril marcar em casa ao FC Porto pela … 12.ª época consecutiva (!). Parece mentira mas é verdade, Estoril marcou nos últimos 11 encontros ao FC Porto na Amoreira.

- O Moreirense voltar a vencer e a marcar um golo em Famalicão … 5 anos depois.




- O Benfica chegar às 44 jornadas seguidas sem perder.

- Rio Ave marcar o seu primeiro golo português.

- O Sporting marcar pela 47.ª jornada consecutiva.

- O Moreirense sofrer pela 10.ª jornada seguida.

- Termos a 11.ª jornada consecutiva sem que nenhum jogador faça um Hat Trick. Inédito esta época , 10 jornadas seguidas sem hat tricks.


- O Moreirense somar a 4.ª derrota consecutiva (inédito esta época)

- O Arouca somar a 13.ª jornada seguida sem empatar.

- O Vitória somar a 6.ª derrota consecutiva fora de casa (equipa qu enão pontua fora há mais tempo)

- O Benfica somar a 3.ª jornada consecutiva sem ver nenhum cartão (!)

- Blesa do Rio Ave marcar pela 5.ª jornada consecutiva

- O AVS voltar a marcar 1 golo… 2 meses depois (!)

Séries em aberto

- O Sporting marca há 46 jornadas consecutivas.

- O AVS não vence fora de casa há 11 meses.

- O Sporting não perde fora há 1 ano e 4 meses.

- Benfica não perde há 43 jornadas.

- Arouca não empata há 12 jornadas (!)

- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 62 jornadas seguidas.

- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 9 meses (!). São 98 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.

- Rio Ave não marca um golo português há 30 jornadas (!)

- Santa Clara vê cartões amarelos há 62 jornadas consecutivas (!)

- AVS não marca um golo há 540 minutos (!)



Número Recorde

- Vasco Seabra pode tornar-se no treinador do Arouca com mais golos de sempre pelo clube no escalão principal, soma 67 golos (está a 1 golo de Lito Vidigal)



Número Redondo

- O Famalicão soma 498 golos no escalão principal, se marcar 2 nesta jornada fará o golo 500 da sua história
