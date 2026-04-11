Números e Curiosidades – Jornada 29 (12.ª da 2.ª volta)
A conquista do topo da classificação no campeonato está agora praticamente entregue a FC Porto e Sporting, depois do empate do Benfica com o Casa Pia. Mas matematicamente tudo ainda é possível.
O que vai acontecer nesta 29ª jornada:
- O encontro mais histórico da jornada, o 31º confronto na Amoreira entre o Estoril e o FC Porto.
- O 22.º confronto na Luz entre o Benfica e o Nacional.
- O 19.º derby do distrito de Lisboa na Reboleira entre o Estrela e o Sporting.
- O 9.º confronto no Minho entre o SC Braga e o Arouca.
- O 7.º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Rio Ave.
- O 6.º derby minhoto em entre o Famalicão e o Moreirense, famalicenses como visitados.
- O 4.º confronto na Beira entre o Tondela e o Gil Vicente.
- O 2.º confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Vitória SC.
- E um encontro inédito, o Alverca - Casa Pia.
O que poderá acontecer nesta jornada 29:
- O golo 700 deste campeonato (estão marcados 682 golos).
- O Nacional conseguir a sua primeira vitória de sempre no estadio da Luz.
- O Benfica marcar em casa ao Nacional pela 12ª época consecutiva
- O Estrela voltar a vencer em casa o Sporting … 28 anos depois (!)
- O Sporting ganhar na Reboleira pela 6ª época consecutiva.
- O Estoril vencer em casa o FC porto pela 2ª vez nos últimos 3 anos (!)
- O FC Porto conseguir a sua 2.ª vitória consecutiva na Amoreira
- O Estoril marcar em casa ao FC Porto pela … 12.ª época consecutiva (!). Parece mentira mas é verdade, Estoril marcou nos últimos 11 encontros ao FC Porto na Amoreira.
- O Moreirense voltar a vencer e a marcar um golo em Famalicão … 5 anos depois.
- O Benfica chegar às 44 jornadas seguidas sem perder.
- Rio Ave marcar o seu primeiro golo português.
- O Sporting marcar pela 47.ª jornada consecutiva.
- O Moreirense sofrer pela 10.ª jornada seguida.
- Termos a 11.ª jornada consecutiva sem que nenhum jogador faça um Hat Trick. Inédito esta época , 10 jornadas seguidas sem hat tricks.
- O Moreirense somar a 4.ª derrota consecutiva (inédito esta época)
- O Arouca somar a 13.ª jornada seguida sem empatar.
- O Vitória somar a 6.ª derrota consecutiva fora de casa (equipa qu enão pontua fora há mais tempo)
- O Benfica somar a 3.ª jornada consecutiva sem ver nenhum cartão (!)
- Blesa do Rio Ave marcar pela 5.ª jornada consecutiva
- O AVS voltar a marcar 1 golo… 2 meses depois (!)
Séries em aberto
- O Sporting marca há 46 jornadas consecutivas.
- O AVS não vence fora de casa há 11 meses.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 4 meses.
- Benfica não perde há 43 jornadas.
- Arouca não empata há 12 jornadas (!)
- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 62 jornadas seguidas.
- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 9 meses (!). São 98 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 30 jornadas (!)
- Santa Clara vê cartões amarelos há 62 jornadas consecutivas (!)
- AVS não marca um golo há 540 minutos (!)
Número Recorde
- Vasco Seabra pode tornar-se no treinador do Arouca com mais golos de sempre pelo clube no escalão principal, soma 67 golos (está a 1 golo de Lito Vidigal)
Número Redondo
- O Famalicão soma 498 golos no escalão principal, se marcar 2 nesta jornada fará o golo 500 da sua história
- O encontro mais histórico da jornada, o 31º confronto na Amoreira entre o Estoril e o FC Porto.
- O 22.º confronto na Luz entre o Benfica e o Nacional.
- O 19.º derby do distrito de Lisboa na Reboleira entre o Estrela e o Sporting.
- O 9.º confronto no Minho entre o SC Braga e o Arouca.
- O 7.º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Rio Ave.
- O 6.º derby minhoto em entre o Famalicão e o Moreirense, famalicenses como visitados.
- O 4.º confronto na Beira entre o Tondela e o Gil Vicente.
- O 2.º confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Vitória SC.
- E um encontro inédito, o Alverca - Casa Pia.
O que poderá acontecer nesta jornada 29:
- O golo 700 deste campeonato (estão marcados 682 golos).
- O Nacional conseguir a sua primeira vitória de sempre no estadio da Luz.
- O Benfica marcar em casa ao Nacional pela 12ª época consecutiva
- O Estrela voltar a vencer em casa o Sporting … 28 anos depois (!)
- O Sporting ganhar na Reboleira pela 6ª época consecutiva.
- O Estoril vencer em casa o FC porto pela 2ª vez nos últimos 3 anos (!)
- O FC Porto conseguir a sua 2.ª vitória consecutiva na Amoreira
- O Estoril marcar em casa ao FC Porto pela … 12.ª época consecutiva (!). Parece mentira mas é verdade, Estoril marcou nos últimos 11 encontros ao FC Porto na Amoreira.
- O Moreirense voltar a vencer e a marcar um golo em Famalicão … 5 anos depois.
- O Benfica chegar às 44 jornadas seguidas sem perder.
- Rio Ave marcar o seu primeiro golo português.
- O Sporting marcar pela 47.ª jornada consecutiva.
- O Moreirense sofrer pela 10.ª jornada seguida.
- Termos a 11.ª jornada consecutiva sem que nenhum jogador faça um Hat Trick. Inédito esta época , 10 jornadas seguidas sem hat tricks.
- O Moreirense somar a 4.ª derrota consecutiva (inédito esta época)
- O Arouca somar a 13.ª jornada seguida sem empatar.
- O Vitória somar a 6.ª derrota consecutiva fora de casa (equipa qu enão pontua fora há mais tempo)
- O Benfica somar a 3.ª jornada consecutiva sem ver nenhum cartão (!)
- Blesa do Rio Ave marcar pela 5.ª jornada consecutiva
- O AVS voltar a marcar 1 golo… 2 meses depois (!)
Séries em aberto
- O Sporting marca há 46 jornadas consecutivas.
- O AVS não vence fora de casa há 11 meses.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 4 meses.
- Benfica não perde há 43 jornadas.
- Arouca não empata há 12 jornadas (!)
- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 62 jornadas seguidas.
- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 9 meses (!). São 98 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 30 jornadas (!)
- Santa Clara vê cartões amarelos há 62 jornadas consecutivas (!)
- AVS não marca um golo há 540 minutos (!)
Número Recorde
- Vasco Seabra pode tornar-se no treinador do Arouca com mais golos de sempre pelo clube no escalão principal, soma 67 golos (está a 1 golo de Lito Vidigal)
Número Redondo
- O Famalicão soma 498 golos no escalão principal, se marcar 2 nesta jornada fará o golo 500 da sua história