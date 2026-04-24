Números e Curiosidades - Jornada 31 (14ª da 2ª volta)

Números e Curiosidades - Jornada 31 (14ª da 2ª volta)

Os números e curiosidades que marcam esta jornada.

O que vai acontecer nesta 31ª jornada: 

- O jogo mais histórico da jornada, o 31º confronto em Guimarães entre o Vitória SC e Rio Ave.

- O 19º confronto na Reboleira entre o Estrela e o FC Porto.

- O 15º confronto na Luz entre o Benfica e o Moreirense.

- O 10º confronto na Amoreira entre o Estoril e o Famalicão, o 5º de forma consecutiva.

- Também o 10º confronto nos Açores entre o Santa Clara e SC Braga.

- O 5º confronto na Beira entre o Tondela e o Nacional, voltam-se a defrontar … 5 anos depois.

- O 4º confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Casa Pia, e todos de forma consecutiva (!)

- O 2º confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Sporting.

- E vamos ter um encontro inédito no Ribatejo entre o Alverca e o Arouca.

O que poderá acontecer nesta jornada 31:

- O Moreirense voltar a vencer na Luz … 8 anos depois.

- O Benfica continuar a marcar sempre em casa ao Moreirense (nos 14 confrontos nunca ficou em branco).

- O Estrela vencer em casa o FC Porto pela 2ª época consecutiva (NUNCA na história isso aconteceu)

- O Sporting vencer pela 1ª vez o AVS na Vila das Aves.

- O Santa Clara voltar a vencer em casa o SC Braga … 6 anos depois.

- O Famalicão vencer pela 1ªvez na sua história na Amoreira (9 jogos – 0 vitórias).

- O Estoril vencer em casa o Famalicão pela 4ª época consecutiva

- O Rio Ave voltar a vencer em Guimarães … 5 anos depois.

- O Vitória vencer em casa o Rio Ave pela 3ª época consecutiva.

- O Casa Pia vencer pela 1ª vez na sua história em Barcelos.

- O Benfica chegar às 46 jornadas seguidas sem perder.

- Rio Ave marcar o seu primeiro golo português.

- O Sporting marcar pela 49ª jornada consecutiva.

- Termos a 13ª jornada consecutiva sem que nenhum jogador faça um Hat Trick. Inédito esta época , 12 jornadas seguidas sem hat tricks.

- O Arouca somar a 15ª jornada seguida sem empatar.

- O Estoril somar a 5ª derrota consecutiva (inédito este ano)

Séries em aberto
- O Sporting marca há 48 jornadas consecutivas.

- O AVS não vence fora de casa há 1 ano.

- O Sporting não perde fora há 1 ano e 4 meses.

- Benfica não perde há 45 jornadas.

- Arouca não empata há 14 jornadas (!)

- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 64 jornadas seguidas.

- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 9 meses (!). São 99 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.

- Rio Ave não marca um golo português há 32 jornadas (!)

- Santa Clara vê cartões amarelos há 64 jornadas consecutivas (!)

- Estoril vem com 4 derrotas consecutivas

Número Recorde
- Vasco Seabra pode tornar-se no treinador do Arouca com mais golos de sempre pelo clube no escalão principal, soma 68 golos (está igual a Lito Vidigal). Pode ultrapassar nesta jornada

Contas
- AVS já desceu

- Aconteça o que acontecer nesta jornada, o Tondela nunca descerá nesta jornada nem o FC Porto pode ser campeão nesta jornada.
PUB
PUB