Futebol Nacional
Números e Curiosidades - Jornada 31 (14ª da 2ª volta)
Os números e curiosidades que marcam esta jornada.
O que vai acontecer nesta 31ª jornada:
- O jogo mais histórico da jornada, o 31º confronto em Guimarães entre o Vitória SC e Rio Ave.
- O 19º confronto na Reboleira entre o Estrela e o FC Porto.
- O 15º confronto na Luz entre o Benfica e o Moreirense.
- O 10º confronto na Amoreira entre o Estoril e o Famalicão, o 5º de forma consecutiva.
- Também o 10º confronto nos Açores entre o Santa Clara e SC Braga.
- O 5º confronto na Beira entre o Tondela e o Nacional, voltam-se a defrontar … 5 anos depois.
- O 4º confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Casa Pia, e todos de forma consecutiva (!)
- O 2º confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Sporting.
- E vamos ter um encontro inédito no Ribatejo entre o Alverca e o Arouca.
O que poderá acontecer nesta jornada 31:
- O Moreirense voltar a vencer na Luz … 8 anos depois.
- O Benfica continuar a marcar sempre em casa ao Moreirense (nos 14 confrontos nunca ficou em branco).
- O Estrela vencer em casa o FC Porto pela 2ª época consecutiva (NUNCA na história isso aconteceu)
- O Sporting vencer pela 1ª vez o AVS na Vila das Aves.
- O Santa Clara voltar a vencer em casa o SC Braga … 6 anos depois.
- O Famalicão vencer pela 1ªvez na sua história na Amoreira (9 jogos – 0 vitórias).
- O Estoril vencer em casa o Famalicão pela 4ª época consecutiva
- O Rio Ave voltar a vencer em Guimarães … 5 anos depois.
- O Vitória vencer em casa o Rio Ave pela 3ª época consecutiva.
- O Casa Pia vencer pela 1ª vez na sua história em Barcelos.
- O Benfica chegar às 46 jornadas seguidas sem perder.
- Rio Ave marcar o seu primeiro golo português.
- O Sporting marcar pela 49ª jornada consecutiva.
- Termos a 13ª jornada consecutiva sem que nenhum jogador faça um Hat Trick. Inédito esta época , 12 jornadas seguidas sem hat tricks.
- O Arouca somar a 15ª jornada seguida sem empatar.
- O Estoril somar a 5ª derrota consecutiva (inédito este ano)
Séries em aberto
- O Sporting marca há 48 jornadas consecutivas.
- O AVS não vence fora de casa há 1 ano.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 4 meses.
- Benfica não perde há 45 jornadas.
- Arouca não empata há 14 jornadas (!)
- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 64 jornadas seguidas.
- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 9 meses (!). São 99 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 32 jornadas (!)
- Santa Clara vê cartões amarelos há 64 jornadas consecutivas (!)
- Estoril vem com 4 derrotas consecutivas
Número Recorde
- Vasco Seabra pode tornar-se no treinador do Arouca com mais golos de sempre pelo clube no escalão principal, soma 68 golos (está igual a Lito Vidigal). Pode ultrapassar nesta jornada
Contas
- AVS já desceu
- Aconteça o que acontecer nesta jornada, o Tondela nunca descerá nesta jornada nem o FC Porto pode ser campeão nesta jornada.
- O jogo mais histórico da jornada, o 31º confronto em Guimarães entre o Vitória SC e Rio Ave.
- O 19º confronto na Reboleira entre o Estrela e o FC Porto.
- O 15º confronto na Luz entre o Benfica e o Moreirense.
- O 10º confronto na Amoreira entre o Estoril e o Famalicão, o 5º de forma consecutiva.
- Também o 10º confronto nos Açores entre o Santa Clara e SC Braga.
- O 5º confronto na Beira entre o Tondela e o Nacional, voltam-se a defrontar … 5 anos depois.
- O 4º confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Casa Pia, e todos de forma consecutiva (!)
- O 2º confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Sporting.
- E vamos ter um encontro inédito no Ribatejo entre o Alverca e o Arouca.
O que poderá acontecer nesta jornada 31:
- O Moreirense voltar a vencer na Luz … 8 anos depois.
- O Benfica continuar a marcar sempre em casa ao Moreirense (nos 14 confrontos nunca ficou em branco).
- O Estrela vencer em casa o FC Porto pela 2ª época consecutiva (NUNCA na história isso aconteceu)
- O Sporting vencer pela 1ª vez o AVS na Vila das Aves.
- O Santa Clara voltar a vencer em casa o SC Braga … 6 anos depois.
- O Famalicão vencer pela 1ªvez na sua história na Amoreira (9 jogos – 0 vitórias).
- O Estoril vencer em casa o Famalicão pela 4ª época consecutiva
- O Rio Ave voltar a vencer em Guimarães … 5 anos depois.
- O Vitória vencer em casa o Rio Ave pela 3ª época consecutiva.
- O Casa Pia vencer pela 1ª vez na sua história em Barcelos.
- O Benfica chegar às 46 jornadas seguidas sem perder.
- Rio Ave marcar o seu primeiro golo português.
- O Sporting marcar pela 49ª jornada consecutiva.
- Termos a 13ª jornada consecutiva sem que nenhum jogador faça um Hat Trick. Inédito esta época , 12 jornadas seguidas sem hat tricks.
- O Arouca somar a 15ª jornada seguida sem empatar.
- O Estoril somar a 5ª derrota consecutiva (inédito este ano)
Séries em aberto
- O Sporting marca há 48 jornadas consecutivas.
- O AVS não vence fora de casa há 1 ano.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 4 meses.
- Benfica não perde há 45 jornadas.
- Arouca não empata há 14 jornadas (!)
- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 64 jornadas seguidas.
- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 9 meses (!). São 99 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 32 jornadas (!)
- Santa Clara vê cartões amarelos há 64 jornadas consecutivas (!)
- Estoril vem com 4 derrotas consecutivas
Número Recorde
- Vasco Seabra pode tornar-se no treinador do Arouca com mais golos de sempre pelo clube no escalão principal, soma 68 golos (está igual a Lito Vidigal). Pode ultrapassar nesta jornada
Contas
- AVS já desceu
- Aconteça o que acontecer nesta jornada, o Tondela nunca descerá nesta jornada nem o FC Porto pode ser campeão nesta jornada.