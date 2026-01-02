Nuno Carvalho assume presidência da SAD do Torreense

André Baptista tinha assumido o cargo em julho de 2024, tendo pedido a "exoneração por motivos de ordem pessoal", deixando de exercer no dia 31 de dezembro de 2025, refere o comunicado do emblema de Torres Vedras.



"A Administração agradece ao André Baptista o profissionalismo, dedicação e contributo prestados ao longo do seu mandato, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais", lê-se na missiva.



Na sequência da saída, Nuno Carvalho, até então vice-presidente da SAD, assumiu a liderança, com Sérgio Oliveira a ser ‘promovido’ a vice-presidente, funções em que se mantém Isabel Lopes.