Nuno Lobo entrega listas para eleições da FPF

Fonte da candidatura do presidente da Associação de Futebol de Lisboa (AFL) confirmou à Lusa a entrega, pelas 15:30, com o deputado do Partido Socialista Pedro Vaz como nome apontado à presidência da Mesa da Assembleia Geral.

O dossier da candidatura apresenta listas para todos os órgãos - Direção, Conselho de Arbitragem, Conselho de Disciplina, Conselho de Justiça e Conselho Fiscal -- e já deu entrada no secretariado da FPF, revela a candidatura.

Na direção de Lobo estão nomes como Luís Costa, antigo diretor-executivo da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), bem como João Benedito, Bruno Alves, Paula Cristina e Bárbara Paulino.

A presidência do Conselho de Arbitragem fica, se eleita, a cargo de Jorge Sousa, com Bertino Miranda, João Ferreira, Carlos Xistra e Olegário Benquerença, antigos árbitros, na lista.

Para o Conselho de Disciplina, o nome proposto é o de Jerry Silva, presidente da assembleia geral da Associação Nacional de Dirigentes de Futebol, Futsal e Futebol de Praia, com Calvão da Silva, antigo ministro da Administração Interna e vice-reitor da Universidade de Coimbra, candidato ao Conselho de Justiça.

Nuno Lobo deverá ter como único adversário eleitoral Pedro Proença, líder da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e da Associação de Ligas Europeias, que anunciou na quarta-feira a candidatura.

No processo eleitoral, está prevista para 24 de janeiro a publicação oficial das listas candidatas.

O prazo para a entrega das candidaturas termina hoje e, depois, a Comissão Eleitoral tem 10 dias úteis para a verificação, existindo ainda dois dias para serem corrigidas eventuais irregularidades.

As eleições dos órgãos sociais federativos rumo ao quadriénio 2024-2028 estão marcadas para 14 de fevereiro de 2025, numa altura em que Fernando Gomes está em funções desde 17 de dezembro de 2011 e cumpre o terceiro e último mandato permitido por lei.

O escrutínio é constituído por 84 delegados, 29 dos quais por inerência, que incluem os 22 presidentes das associações regionais e distritais, assim como os líderes da LPFP e das estruturas representativas de treinadores, árbitros, futebolistas, dirigentes, enfermeiros e massagistas e médicos.

Além destes, a AG eleitoral da FPF tem mais 55 delegados: 20 representantes dos clubes das competições profissionais, oito das provas não profissionais, sete das distritais, cinco dos jogadores profissionais, cinco dos amadores, cinco dos técnicos e cinco dos árbitros.