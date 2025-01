Obras do Estádio Nacional respeitam arquitetura original

A responsabilidade de renovar o Jamor vai ficar a cabo da Aires Mateus III, liderada pelo arquiteto Manuel Aires Mateus, que venceu o concurso à frente de mais cinco candidaturas, não havendo, para já, ainda uma data definida para o arranque das obras, nem quando estarão finalizadas.



“Este concurso é apenas o princípio de um diálogo. Começámos por entender a demografia do Estádio Nacional. Entre as novidades, destacam-se a construção de uma pala com inclinação variável, uma operação de limpeza na entrada para a tribuna e a criação de um parque de estacionamento subterrâneo”, explicou Aires Mateus, na Sede da Ordem dos Arquitetos, em Lisboa, minutos após ser anunciado como vencedor do projeto.



A capacidade do recinto, de cerca de 38 mil pessoas, vai manter-se inalterada, com o principal objetivo a apontar para a “modernização” do estádio, desde “as zonas de segurança até às acessibilidades”.



“Uma das coisas que vai logo acabar são os contentores que servem de casas de banho nos dias de jogos. Vamos ter um Estádio Nacional em condições para receber as pessoas”, acrescentou o arquiteto.



Espaço com visão de futuro



O processo de reabilitação do Estádio Nacional foi lançado em 2023 numa colaboração entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Federação Portuguesa de Atletismo e também a Federação Portuguesa de Râguebi.



“São oito décadas que impõem a requalificação deste espaço. Vai ser efetuado um investimento avultado que dará ao Jamor as condições necessárias para competir, aumentando as condições de segurança e de conforto. A nossa visão é que, além de ser um palco de eventos desportivos, o Jamor seja também um ponto de encontro para a comunidade. Hoje, começamos a segunda fase com a realização do projeto de arquitetura”, disse o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias.



A reabilitação do Estádio Nacional, que tem anualmente como ponto alto a realização da final da Taça de Portugal de futebol, visa modernizar o espaço desportivo e envolvente, para possibilitar a realização de eventos desportivos nacionais e internacionais.



O Estádio Nacional foi inaugurado em 10 de junho de 1944.