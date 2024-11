Oficial. Jorge Silas é o novo treinador da União de Leiria

O técnico, que começou a época no Marítimo também da II Liga - saiu ao fim da quinta jornada - vai assim regressar a Leiria, à equipa que representou como jogador entre 2001 e 2003 e em 2009-2010.”, afirmou o treinador, citado em comunicado divulgado pela União de Leiria.O novo treinador, que terá na sua equipa técnica os adjuntos Henrique Esteves, Rui Nunes e Pedro Alves, sucede a Filipe Cândido, cuja saída de Leiria foi oficialmente anunciada na terça-feira.Filipe Cândido somou a terceira passagem por Leiria, após ter orientado a equipa entre 2018/20 e 2021/22. No final da época passada foi contratado ao Boavista do Rio de Janeiro, do Brasil, para substituir Vasco Botelho da Costa.O jogo de estreia de Silas será no sábado, na visita dos leirienses a Guimarães, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Vitória, no Estádio D. Afonso Henriques.