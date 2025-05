Oliveirense empata com o Marítimo

A Oliveirense adiantou-se no marcador aos 34 minutos, por intermédio de Simão Martins, com o Marítimo a restabelecer o empate numa grande penalidade convertida por Alexandre Guedes, aos 51 minutos.



Com o empate, a Oliveirense mantém-se no 17.º e penúltimo lugar da II Liga, com 29 pontos, mantendo-se na luta pela manutenção, enquanto o Marítimo ascende ao 10.º lugar, com 43 pontos.



Após um início de jogo equilibrado, a Oliveirense colocou-se em vantagem com um golo de Simão Martins, aos 34 minutos, na sequência de um livre indireto à entrada da área, com Gonçalo Tabuaço a não conseguir suster o remate forte e colocado do defesa português.



Antes do intervalo, Fabio Blanco desperdiçou o golo do empate quando ficou isolado no interior da área, rematando por cima da baliza da Oliveirense, aos 45 minutos.



O Marítimo restabeleceu o empate no início da segunda parte, aos 51 minutos, quando Alexandre Guedes converteu uma grande penalidade que castigou derrube de Mário Junior sobre Fabio Blanco.



A equipa de Ivo Vieira esteve perto de passar para a frente do marcador pouco depois, num remate colocado de Fabio Blanco, mas Ricardo Ribeiro evitou o golo do avançado espanhol, aos 56 minutos.







Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.



Oliveirense-Marítimo: 1-1



Ao intervalo: 1-0







Marcadores:



1-0, Simão Martins, aos 34 minutos.



1-1, Alexandre Guedes, 51, de grande penalidade.







Equipas:



- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Frederico Namora, Simão Martins, Mário Junior (Hirotaka Mita, 77), Casimiro, Jevsenak, Kohtaro (André Santos, 69), Luís Bastos, João Silva (Joanderson, 69), Zé Manuel (Mauro Caballero, 69) e Bruno Silva (Mesaque Djú, 60).



(Suplentes: Nuno Macedo, Klebinho, Gabriel Noga, André Santos, Hirotaka Mita, Mesaque Djú, Miguel Monteiro, Mauro Caballero e Joanderson).



Treinador: António Campos.







- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Romain Correia, Noah Madsen, Afonso Freitas (Fábio China, 58), Danilovic, Guirassy (Michel Costa, 83), Patrick, Carlos Daniel (França, 58), Fabio Blanco (Peña, 72) e Alexandre Guedes (Martim Tavares, 72).



(Suplentes: Pedro Teixeira, Fábio China, Rodrigo Borges, França, Pedrinho, Michel Costa, Rodri, Martim Tavares e Peña).



Treinador: Ivo Vieira.







Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Kohtaro (20), Afonso Freitas (33), Martim Tavares (89) e André Santos (90).



Assistência: cerca de 1000 espetadores.