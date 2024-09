Oliveirense estreia-se a vencer

No Estádio Carlos Osório, Raniel foi o autor do golo da Oliveirense, aos 56 minutos, numa recarga eficaz à entrada da pequena área.



O primeiro triunfo na II Liga permite à Oliveirense ascender, provisoriamente, ao 15.º lugar da competição, com cinco pontos, enquanto o Feirense ocupa o nono lugar, com oito.



Numa primeira parte equilibrada, as oportunidades de golo escassearam, mas perto do intervalo o Feirense deu o primeiro sinal do perigo, num remate de Banjaqui de meia distância e em zona frontal, que parou nas mãos do guarda-redes Nuno Macedo, aos 35 minutos.



A resposta da Oliveirense surgiu pouco depois, quando Candeias surgiu ao segundo poste para rematar à malha lateral da baliza do Feirense, aos 38 minutos.



Na segunda parte, apesar do ímpeto inicial do Feirense, foi a Oliveirense quem chegou à vantagem com Raniel a executar uma recarga eficaz, após defesa de João Costa a remate de Tiago Veiga, aos 56 minutos.



O Feirense intensificou a pressão sobre a Oliveirense e esteve perto de chegar a igualdade aos 78 minutos, num remate forte de Amine Rehmi, que acabou por ser cortado à entrada da pequena área por Frederico Namora.







Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis



Oliveirense-Feirense: 1-0.



Ao intervalo: 0-0







Marcador:



0-1, Raniel, aos 56 minutos.







Equipas:



- Oliveirense: Nuno Macedo, Klebinho, Noga, Raniel, Frederico Namora (Bastos, 83), Filipe Alves, André Santos, Candeias (Kotaro, 82), Bruno Ventura (Schürrle, 72), Tiago Veiga (Tyler, 90+4) e Miguel Monteiro (Schutte, 83).



(Suplentes: Arthur, Casimiro, Tyler, Bastos, Schürrle, Kotaro, Tomoya, Zé Manuel e Schutte).



Treinador: Miguel Soares.







- Feirense: João Costa, Diga (Castro, 76), Cristian Tassano, Filipe Almeida, Hélder Sá (Saint-Louis, 88), Washington, Jorge Pereira (Amine Rehmi, 62), Rúben Alves, Leandro (Nile John, 62), Banjaqui e Steven (Kevin, 62).



(Suplentes: Pedro Mateus, Macedo, Tony, Henrique Jocu, Castro, Nile John, Saint-Louis, Kevin e Amine Rehmi).



Treinador: Vítor Martins.







Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Banjaqui (19), Filipe Almeida (19), Filipe Alves (42), Ventura (45+1) e Hélder Sá (68).



Assistência: cerca de 2000 espetadores.