Oliveirense resiste a inferioridade numérica e bate Vizela

A equipa da casa até entrou em sobressalto, com Heinz Mörschel a roubar bola em zona adiantada e a rematar ao poste logo aos dois minutos, desperdiçando uma ocasião soberana para colocar os vizelenses em vantagem.



O encontro mudou pouco depois, quando Douglas Borel foi expulso, aos três minutos, na sequência de uma entrada dura sobre Moha Moukhliss, deixando a Oliveirense em inferioridade numérica praticamente desde o início, o que não impediu a formação de Oliveira de Azeméis de chegar ao golo, aos 11 minutos, por Sabino, na sequência de um livre de João Silva.



Apesar de maior posse de bola, os visitantes revelavam dificuldades para desmontar a organização defensiva contrária, enquanto a Oliveirense se mostrava perigosa em transição, como no remate rasteiro de Tiago Brito, aos 26 minutos, defendido por Antonio Gomís.



A vantagem ampliou-se aos 37 minutos, com Yefrei Rodríguez, na estreia, a finalizar de calcanhar, após cruzamento pela esquerda.



Ao intervalo, o Vizela procedeu a três alterações e entrou mais pressionante, criando várias ocasiões para reduzir: Damien Loppy esteve perto do golo, aos 58 minutos, mas Tiago Brito cortou sobre a linha, antes de Yann Kitala permitir defesa segura a Ricardo Ribeiro, aos 64.



Aos 72 minutos, a Oliveirense fixou o resultado, com Rodrigo Ramos a introduzir a bola na própria baliza, após um cruzamento pela direita e falha de Gustavão no lance aéreo.



Já em período final, aos 90 minutos, Yann Kitala ainda rematou à barra, num último sinal da ineficácia ofensiva vizelense.



Com este resultado, o Vizela mantém o sétimo lugar, enquanto a Oliveirense sobe ao 13.º posto, afastando-se dos lugares de despromoção.







Jogo disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.



Oliveirense – Vizela, 3-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Sabino, 11 minutos.



2-0, Yefrei Rodríguez, 37.



3-0, Rodrigo Ramos, 72 (na própria baliza).



Equipas:



- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Douglas Borel, Vasco Santos, Frederico Namora, Armando Lopes, Sabino, Tiago Brito (Luís Bastos, 80), Manga Foe-Ondoa, João Silva, Yefrei Rodríguez (Gustavão, 45+3) e João Adriano (Diogo Pereira, 55).



(Suplentes: Nitai Greis, Luís Bastos, Diogo Pereira, Lucas Henrique, Joanderson, Pedro Martelo, Gustavão, Bruno Silva, Amadou Diallo).



Treinador: Celso Simão.



- Vizela: Gomís, Jójó (Matías Lacava, 46), Luís Rocha, Jean-Pierre Rhyner, Cvijanovic (Damien Loppy, 46), Ivanov (Kitala, 62), Moha Moukhliss, Rodrigo Ramos, Mörschel, Thio e Fortuné (Manu Garrido, 46)



(Suplentes: Ruly García, Ítalo Henrique, Hristov, Busnic, Bastunov, Damien Loppy, Matías Lacava, Kitala, Manu Garrido).



Treinador: Nuno Silva.



Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Cvijanovic (10), Jójó (30), Tiago Brito (45+7), João Silva (65), Luís Bastos (83) e Kitala (87). Cartão vermelho direto para Douglas Borel (03).



Assistência: cerca de 700 espetadores.

