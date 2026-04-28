Onda de lesões condicionou Sporting, admite Rui Borges





(Com Lusa)

“Normal não é, como é lógico, mas há coisas que nós não controlamos. Se me dissesse que tivemos 18 lesões musculares, aí tínhamos de repensar tudo o que estávamos a fazer. Não tem nada a ver com isso”, afirmou o técnico, em Alcochete, questionado sobre o elevado número de lesões que atingiram os ’leões’ nesta época.Sem se deter, Borges lembrou que muitas das mazelas que afastaram os seus jogadores foram “lesões traumáticas”, que fogem ao controlo da equipa técnica e do gabinete de performance do clube, mas vincou que também as “musculares vão existir sempre” e defendeu que, comparando “as [lesões] musculares do Sporting com as outras equipas”, a quantidade deverá ser “ela por ela”.Admitiu, no entanto, que este problema “condicionou, nesta parte importante da época, a gestão da equipa”.“Não há como fugir a isso, não vou estar aqui eu a ser maluquinho e dizer que não condicionou”, desabafou Rui Borges.Nesse sentido, questionado sobre se o Sporting falhou no mercado de janeiro ao não contratar mais jogadores para as posições onde esteve mais condicionado, vincou que tem um plantel “minimamente equilibrado em todas as posições” com “28 ou 29 jogadores, mais a equipa B”.“O plantel foi feito com 28 ou 29 jogadores. Agora, nós não conseguimos controlar as lesões, senão tínhamos de ter um plantel de 50 jogadores e isso não vai existir”, comentou.O treinador ‘verde e branco’ falou sobre a vaga de lesões que afetou os bicampeões nacionais na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, durante a conferência de imprensa de antevisão da partida com o Tondela.O Sporting recebe amanhã o Tondela em partida em atraso da 26.ª jornada da I Liga com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).Para este encontro, o técnico continua sem poder contar com os lesionados Ioannidis, Fresneda, Gonçalo Inácio e Hjulmand, enquanto Vagiannidis, Diomande e Daniel Bragança estão “em dúvida”.