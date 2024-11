Patrick Kluivert considera I Liga veloz e positiva para filho Ruben

"O campeonato português é uma boa competição. Claro que estou orgulhoso do meu filho, penso que está a fazer um bom trabalho. No início, não estava a jogar com muita frequência, mas agora ganhou ritmo e está a ter mais confiança", disse Patrick Kluivert, à margem do seu painel na cimeira tecnológica Web Summit, que se realiza em Lisboa.

O ex-jogador dos neerlandeses do Ajax e PSV Eindhoven, dos italianos do AC Milan, dos espanhóis do FC Barcelona, dos ingleses do Newcastle e dos franceses do Lille frisou as maiores qualidades do seu filho, defesa central, ao contrário da sua carreira de ponta de lança.

"Ele é rápido e agressivo, num bom sentido. Pode jogar a bola de forma vertical muito bem. Os defesas, quando têm a bola, jogam muito para os laterais, mas ele encontra a velocidade no meio-campo e passa entrelinhas, eliminando logo alguns adversários", explicou, considerando que a I Liga portuguesa "tem velocidade e é bastante positiva".

A acompanhar a presença do pai na Web Summit, Ruben Kluivert sublinhou, à agência Lusa, o sonho de poder seguir as pisadas do seu pai no futebol profissional, contando com um golo em oito aparições pelo Casa Pia na presente época, que iniciou no banco.

"O que o meu pai fez na sua carreira é fantástico. Sempre foi um sonho seguir as suas pisadas. Agora, encontrei o meu caminho no campeonato português, que gosto muito da forma como se joga e um jovem futebolista se pode mostrar, é importante", frisou.

Revelando dificuldades nos primeiros meses em Portugal, por não estar a jogar, Ruben Kluivert, de 23 anos, contou que "manteve a cabeça levantada, a treinar duro", e teve a oportunidade e agarrou-a "com os dois braços", ajudando o clube a atingir objetivos.

"O objetivo do Casa Pia é manter-se na I Liga. Depois disso, é tentar fazer o mesmo dos últimos dois anos, em que o clube ficou em 10.º e nono. Por volta dessa classificação, seria muito bom e é o que pretendemos", expressou, assegurando querer alcançar o topo no futebol mundial, à semelhança do pai e do seu irmão Justin, do Bournemouth.

Patrick Kluivert comentou ainda que o sueco Viktor Gyökeres "tem todos os ingredientes para ser um avançado ainda melhor" e anteviu o duelo entre FC Barcelona e Benfica, a contar para a Liga dos Campeões, em janeiro, com os `encarnados` a poderem causar dificuldades.

"O FC Barcelona encontra-se numa melhor forma, mas o Benfica é um clube que pode surpreender muito rapidamente. Olhando para os jogadores individualmente, e como equipa, eles podem tornar a vida muito complicada ao FC Barcelona", alertou Kluivert.

Por outro lado, apesar de ter passado apenas uma temporada no AC Milan, Patrick Kluivert espera que se tornem campeões de Itália, considerando que o treinador luso Paulo Fonseca está a fazer um bom trabalho no clube, ao qual chegou esta temporada.

"Atualmente, está a fazer um bom trabalho. No início, precisou de alguns momentos de adaptação, mas agora está a ter resultados importantes", resumiu o ex-futebolista.

A edição deste ano da Web Summit em Lisboa, que iniciou na segunda-feira e decorre até quinta-feira, regista um "recorde" de 71.528 participantes de 153 países, segundo dados da organização de uma das maiores cimeiras tecnológicas a nível internacional.