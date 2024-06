Paulo Lopo único candidato às eleições do Estrela da Amadora

Sob a designação “”, a lista de Paulo Lopo pretenderá unir o clube e a SAD do emblema amadorense, com o dirigente, anteriormente vice-presidente da direção presidida por Ricardo Paiva, a ser um dos demissionários que levou às eleições.Paulo Lopo apresenta como presidentes-adjuntos Miguel Dias e Marco Fernandes, aos que se somam ainda oito vice-presidentes, com Daniel Rodrigues e Rui Ramos a serem os candidatos da lista A para a MAG e o Conselho Fiscal e Disciplinar, respetivamente.A disponibilização dos cadernos eleitorais efetua-se a partir de 26 de junho, com o fim da campanha eleitoral a acontecer dois dias antes das eleições, em 4 de julho. Após a assembleia eleitoral, os novos órgãos sociais irão tomar posse do clube em 10 de julho.