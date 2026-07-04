Paulo Victor deixa Santa Clara e reforça os mexicanos do Querétaro

A contratação do atleta brasileiro, de 25 anos, foi anunciada pela formação mexicana através de uma publicação nas redes sociais.



O ala esquerdo esteve uma temporada ao serviço do Santa Clara, tendo participado em 29 jogos e apontado um golo.



Antes, Paulo Victor passou por Farense e pelos brasileiros Ceará, Vasco da Gama, Internacional, Botafogo e Nova Iguaçu.



Hoje, fonte do Santa Clara também confirmou que o Guilherme Romão vai continuar a representar o clube açoriano por empréstimo do Atletico Goianense, já que foi acionada a opção de estender o empréstimo.



O Santa Clara já anunciou dois novos jogadores para a temporada: o central Emanuel Moreira e o médio Tiago Ribeiro, ambos contratados ao Feirense, os quais se junta ao guardião Neneca, que se vinculou em definitivo após duas épocas emprestado pelo Cascavel.



Em sentido inverso, já deixaram o clube açoriano jogadores como Gabriel Silva (Sporting de Braga), Klismahn (Neftchi), João Afonso (FC Porto), Serginho (Levski de Sófia), Venâncio (terminou contrato) e Carter (Vizela).



O Santa Clara vai arrancar a participação na I Liga com a receção ao Nacional, na primeira jornada, agendada para o fim de semana de 08 e 09 de agosto.



