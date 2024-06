Paulo Vitor deixa Nacional e assina pelos russos do Akron Togliatti

"Damos as boas vindas ao Paulo e desejamos-lhe sucesso como parte do Akron", confirmou o clube recém-promovido ao principal campeonato russo no seu sítio oficial na Internet.



Na mesma nota, pode ler-se que “o acordo com o jogador entrará em vigor após a conclusão bem-sucedida dos exames médicos", sendo que o jogador estava em final de contrato com os madeirenses.



Ao serviço do Nacional desde 2022, Paulo Vítor contabilizou 56 jogos nas duas épocas em que esteve ao serviço dos 'alvinegros', tendo tido maior preponderância depois da chegada do técnico Tiago Margarido.



Com passagem pelas camadas jovens do Marília-MA, do Maranhão, o defesa central de 22 anos concluiu a formação no Timon e estreou-se como sénior no Imperatriz, tendo ainda representado o Botafogo antes de se transferir para o Nacional.