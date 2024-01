Pedro Ribeiro deixa de treinar o Leixões

”, indicou o clube na sua página oficial na rede social Facebook.Pedro Ribeiro, de 38 anos, cumpria a primeira época no Leixões, no qual teve apenas cinco vitórias em 24 jogos nas diferentes competições.Antes do Leixões, o treinador desempenhou funções no Gil Vicente, no BSAD, Penafiel e Académico de Viseu, além de ter trabalhado nos sub-23 do Belenenses e como adjunto no 1860 Munique, no Fenerbahçe, no Olympiacos e no Al Ahli.