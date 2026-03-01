Futebol Nacional
Penafiel empata Benfica B em jogo dividido
O Penafiel e o Benfica B empataram 1-1, com um golo em cada parte, na 24.ª jornada da II Liga, num jogo repartido disputado no Estádio Municipal 25 de Abril.
Após o quinto jogo consecutivo sem perder, o Penafiel ascendeu provisoriamente ao 13.º lugar, com 28 pontos, enquanto o Benfica B é agora nono, com os mesmos 31 pontos de Leixões (10.º) e Feirense (11.º), que tem menos um jogo.
As bolas paradas fizeram a diferença numa primeira parte equilibrada, marcada pelas lesões precoces de Schutte e João Fonseca, na sequência de um lance dividido.
Os ‘encarnados’ marcaram aos 37 minutos, na sequência de um canto, com Miguel Figueiredo a aproveitar um desvio ao primeiro poste para inaugurar o marcador ao segundo. O segundo golo podia ter surgido pouco depois, também após canto, numa entrada fulgurante de cabeça do central Martim Ferreira.
O Penafiel guardou a reação para o segundo tempo e, após duas boas oportunidades para marcar, por João Miguel e Pedro Sá, chegou mesmo ao empate, materializado na cabeça de Bruno Pereira, aos 67 minutos, na sequência de uma jogada de insistência e cruzamento de Alvaro Santos da direita.
Até final, as duas equipas procuraram o golo, mas o marcador manteve-se inalterado.
Jogo no Estádio Municipal, 25 de Abril, em Penafiel.
Penafiel – Benfica B, 1-1.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Miguel Figueiredo, 37 minutos.
1-1, Bruno Pereira, 67.
Equipas:
- Penafiel: Joan Femenías, Gonçalo Negrão (Davo, 46), Meireles Injai, João Miguel, Cláudio Silva, Bruno Pereira, Álex Carbonell, Pedro Sá (Reko, 70), Soma Anzai, Ricardo Schutte (Raúl Alcaina, 15, Joseph Séry, 88) e Álvaro Santos (Zé Leite, 88).
(Suplentes: Manuel Baldé, Teddy Alloh, Ibrahima Kébé, Reko, Davo, Dinis Rodrigues, Zé Leite, Joseph Séry e Raúl Alcaina.)
Treinador: José Manuel Aira.
- Benfica B: Diogo Ferreira, Martim Ferreira, João Fonseca (Rui Silva, 15), Gonçalo Oliveira, Daniel Banjaqui, Miguel Figueiredo (Tiago Freitas, 82), Diogo Prioste, Rodrigo Rêgo, João Rego (Tomás Cruz, 82), Jelani Trevisan (Peter Edokpolor, 63) e Gonçalo Moreira.
(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Tiago Parente, Rui Silva, Tomás Cruz, Francisco Neto, Tiago Freitas, Olívio Tomé, Eduardo Fernandes e Peter Edokpolor.)
Treinador: Nélson Veríssimo.
Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartões amarelos para Cláudio Silva (55), João Rego (55), Diogo Prioste (61), Davo (75), Gonçalo Oliveira (78 e 90+6) e Miguel Ferreira (90+3). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Gonçalo Oliveira (90+6).
Assistência: Cerca de 3.000 espetadores.
