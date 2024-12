Penafiel empata em casa frente ao Mafra e pode deixar fugir liderança

Os penafidelenses marcaram primeiro por Gabriel Barbosa, aos 12 minutos, mas consentiram o empate da formação visitante por Stanley Iheanacho, aos 21, perdendo depois uma série de oportunidades flagrantes para saírem do encontro com os três pontos.



Logo no começo da partida, os anfitriões impuseram prontamente o seu domínio, com Gabriel Barbosa a conquistar uma grande penalidade, ao ser derrubado dentro da área mafrense por Bryan Passi, mas o ponta de lança brasileiro foi muito displicente da marca dos 11 metros, ao rematar desenquadrado com a baliza defendida por Martin Fraisl, aos sete minutos.



Gabriel Barbosa redimiu-se apenas cinco minutos depois, quando, após excelente jogada de envolvimento coletivo pelo flanco esquerdo, respondeu da melhor forma ao cruzamento de João Silva, com uma finalização cirúrgica com a parte de dentro do pé para o 1-0.



Se até então o Penafiel justificava a vantagem, a toada do encontro foi gradualmente sofrendo uma inversão, com o Mafra a 'crescer' na partida, atacando mais e tendo um maior volume de posse de bola.



Aos 21, os forasteiros chegaram à igualdade com nota 'artística', através de um 'chapéu' de Stanley Iheanacho a aproveitar o adianteamento do guardião Manuel Baldé, após um passe para as costas da defensiva penafidelense de Friday Etim.



Na segunda metade, o Mafra introduziu a bola instantes depois do reatamento da partida, mas, após longa revisão do videoárbitro, o lance viria a ser anulado por fora de jogo.



Nos últimos minutos, o Penafiel acabou a pressionar muito a defensiva do Mafra através de várias ocasiões, a principal das quais sendo um remate ao poste de Zé Leite, já aos 90+13, pouco depois de também os caseiros terem visto um golo anulado pelo videoárbitro, com a igualdade a manter-se intacta até final.