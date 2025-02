Penafiel falha liderança isolada

Os penafidelenses entraram logo a vencer, com um tento de Reko aos 16 segundos, mas o pacense Marcos Paulo restabeleceu prontamente a igualdade ao terceiro minuto, num início de jogo atípico, tendo sido depois Rui Fonte, aos 31, a apontar o golo sentenciador a favor dos forasteiros.



Depois de verem hoje o Felgueiras a derrotar o Tondela (1-0), os penafidelenses procuravam um triunfo que permitisse um distanciamento face à formação beirã para ganhar terreno no objetivo da promoção ao escalão principal e o começo não poderia ser mais prometedor nessa perspetiva.



Logo no pontapé de saída, o Penafiel bombeou a bola para o seu meio-campo ofensivo e, depois de conquistar a segunda bola, desenhou uma excelente jogada pelo corredor central, com Reko a tabelar com Diogo Batista e, no coração da área, a desferir um remate colocado junto ao poste para o 1-0.



Por sua vez, o Paços de Ferreira reagiu de forma exemplar ao percalço inicial e chegou ao empate instantes depois, a partir de um pontapé de canto cobrado de forma rasteira para o interior da área, que a defensiva 'rubro-negra' não conseguiu aliviar de forma clarivendente, vendo a bola sobrar, na confusão estabelecida no interior da área, para Marcos Paulo marcar.



Os 'castores' continuaram a ser a equipa mais perigosa e vertical dispondo de várias boas ocasiões, entre as quais o golo de Rui Fonte, à passagem da meia hora de jogo, quando o avançado aproveitou uma abordagem incompleta do guardião Manuel Baldé a um cruzamento e a passividade dos defesas adversários para consumar a reviravolta.



Costinha, logo no minuto, seguinte atirou à trave, num lance em que poderia alargar a vantagem e trazer outro conforto na gestão da partida, mas a vantagem pela margem mínima para os pacenses ajustava-se às incidências da partida ao intervalo.



No segundo tempo, os anfitriões viriam a subir de produção e Tiago Rodrigues ainda viu um golo de belo efeito, aos 54, ser-lhe negado por fora de jogo, mas o ritmo da partida baixou e as oportunidades de parte a parte tornavam-se pouco abundantes.



Aos 80, Gabriel Barbosa esteve perto de marcar de cabeça, mas Marafona conseguiu agarrar a vitória com uma excelente intervenção e fazer com que o Paços de Ferreira resistisse ao poderio atacante contrário até final.



Enquanto o Penafiel se mantém no segundo posto, em igualdade pontual com o líder, os pacenses somam assim 26 pontos e ocupam o 12.º posto.







Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel - Paços de Ferreira, 1-2.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



1-0, Reko, 01 minuto.



1-1, Marcos Paulo, 03 minutos.



1-2, Rui Fonte, 31.







Equipas:



- Penafiel: Manuel Baldé, Miguel Maga (Hélder Suker, 83), Rúben Pereira, João Miguel, João Silva, Ewerton, Diogo Batista (André Silva, 64), Reko, Tiago Rodrigues (Robinho, 72), Gabriel Barbosa e Sodiq Fatai.



(Suplentes: Miguel Oliveira, Gonçalo Negrão, Diogo Brito, Gustavo Fernandes, Bruno Pereira, Robinho, Hélder Suker, André Silva e Jota Silva).



Treinador: Hélder Cristóvão.



- Paços de Ferreira: Marafona, Anilson (Miguel Mota, 72), Ícaro, Erick Ferigra, Antunes (Rui Pedro, 86), Marcos Paulo, Ivan Pavlic (João Caiado, 72), Gonçalo Nogueira, Afonso Rodrigues (Ronaldo Lumungo, 73), Rui Fonte (Uladzislau Marozau, 79) e Costinha.



(Suplentes: Jeimes Menezes, Miguel Mota, Gonçalo Cardoso, Rui Pedro, João Caiado, Welton Júnior, Ronaldo Lumungo, André Liberal e Uladzislau Marozau).



Treinador: Carlos Fangueiro.



Árbitro: Fá Sanhá (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gonçalo Nogueira (27), Ícaro (41), Anilson (68), João Miguel (90+3) e João Silva (90+4).



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.